Čuli ste za čudne navijačke oklade? Ovaj je 675 dana čekao da napokon obrije bradu

Nogomet često donosi neobične priče s tribina, ali jedna od najzanimljivijih ovih dana dolazi iz Engleske. Dok se često govori o navijaču koji je odlučio ne šišati se dok Manchester United ne poveže pet pobjeda zaredom, malo tko zna za njegovog “rivala” koji je čekao čak 675 dana da ispuni vlastiti zavjet.

Riječ je o Garyju Hudsonu, poznatom među navijačima kao “Fred Big Ox”, vjernom pratitelju engleskog kluba Oxford United. On je prije gotovo dvije godine odlučio napraviti neobičan izazov; obećao je da se neće obrijati sve dok njegov klub ponovno ne dobije kazneni udarac na utakmici.

Neobičan zavjet s humanitarnim ciljem

Kako su mjeseci prolazili, a kaznenog udarca nije bilo, Hudsonova brada postajala je sve duža. Ipak, cijela priča nije bila samo zabavna anegdota s tribina. Navijač je svoj izazov pretvorio u humanitarnu akciju prikupljanja novca za organizaciju koja se bavi mentalnim zdravljem.

Na utakmicama se pojavljivao u prepoznatljivom izdanju sa žutom perikom i plavom lažnom bradom, čime je privlačio pozornost drugih navijača i poticao donacije.

Suša koja je trajala gotovo dvije godine

Oxfordu nije dosuđen kazneni udarac od svibnja 2024. kada je Cameron Brannagan zabio u neriješenom rezultatu 1-1 protiv Peterborough Uniteda u polufinalu playoffa u Trećoj ligi.

Suša je završila u subotu na stadionu Kassam kada je opet Brannagan realizirao kazneni udarac u neriješenom rezultatu 1-1 između Oxforda i Charlton Athletica.

Hudson je proslavio bacajući periku i bradu u zrak prije nego što je obrijao prave dlake na licu uživo na BBC Radiju u ponedjeljak ujutro.

"Najsmješniji trenutak za mene bio je kada su dva moja prijatelja sišla da me vide i prošla ravno pored mene, a nisu shvatili da sam to ja bez brade“, rekao je Hudson.

Oxford je tek 22. u Drugoj ligi.

