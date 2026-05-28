Koliko bi intimni odnos trebao trajati? Liječnica ruši mitove i otkriva prosječno vrijeme

Pitanje o idealnom trajanju intimnog odnosa jedno je od onih koja neprestano izazivaju rasprave i nesigurnosti, no liječnica obiteljske medicine dr. Philippa Kaye odlučila je stati na kraj mitovima i podijeliti svoja saznanja o tome koliko bi seks zapravo trebao trajati. Njezini odgovori mogli bi vas iznenaditi.

Dr. Kaye, koju gledatelji britanske emisije "This Morning" poznaju kao redovitu suradnicu, specijalizirana je za seksualno zdravlje i često pomaže muškarcima s problemima poput preuranjene ejakulacije i erektilne disfunkcije. Radeći u javnom i privatnom zdravstvu, susreće se s najčešćim muškim seksualnim poteškoćama te je podijelila nekoliko zanimljivih spoznaja o vođenju ljubavi koje bi mogle umiriti brojne muškarce.

Najčešći muški seksualni problemi

Prema dr. Kaye, preuranjena ejakulacija i erektilna disfunkcija spadaju među najčešće probleme s kojima se muškarci susreću u spavaćoj sobi. Iako procjenjuje da se s preuranjenom ejakulacijom u nekom trenutku života suoči i do 30 posto muškaraca, napominje kako je do točnih statistika teško doći zbog stigme koja i dalje okružuje teme o seksualnosti. Mnogi se srame potražiti pomoć, iako je problem iznimno čest.

Što je zapravo preuranjena ejakulacija?

Liječnica objašnjava da se preuranjena ejakulacija može definirati kroz tri ključna elementa: ejakulacija koja se dosljedno događa unutar otprilike jedne minute od penetracije, osjećaj tjeskobe ili poteškoće u vezi kao posljedica toga te izbjegavanje seksualne intimnosti zbog straha od ponavljanja problema.

Za neke muškarce, kaže ona, problem postoji od samih početaka njihovog seksualnog života. "Ako je netko kao tinejdžer naučio brzo masturbirati kako ga roditelji ne bi uhvatili, tijelo se može istrenirati da žuri prema ejakulaciji", pojasnila je za Daily Mail. "Strogi stavovi o seksu ili određena uvjerenja o intimnosti također mogu biti faktor."

Međutim, problem se može pojaviti i kasnije u životu, čak i kod muškaraca koji prije nisu imali poteškoća. "Često je povezan s drugim problemima: erektilnom disfunkcijom, problemima s prostatom ili mentalnim poteškoćama", kaže dr. Kaye. Anksioznost zbog mogućeg gubitka erekcije može stvoriti podsvjesni osjećaj hitnosti, svojevrsnu paniku, što dovodi do brze ejakulacije. U takvim slučajevima, savjetuje rješavanje problema s erekcijom, nakon čega se problem s ejakulacijom često sam riješi.

Iznenađujuća istina o trajanju odnosa

Nakon objašnjenja uzroka problema, dr. Kaye otkrila je podatak koji bi mnoge mogao šokirati. "Evo nečega što bi vas moglo iznenaditi: studije pokazuju da je prosječno vrijeme do ejakulacije tijekom penetrativnog seksa oko pet i pol minuta", izjavila je.

Njezinu tvrdnju potvrđuju i druga istraživanja. Jedna od najcitiranijih studija, objavljena u časopisu "Journal of Sexual Medicine", utvrdila je da prosječno trajanje vaginalnog odnosa od penetracije do ejakulacije iznosi 5,4 minute. Anketa provedena među seksualnim terapeutima otišla je i korak dalje te ponudila kategorizaciju trajanja: adekvatnim se smatra odnos od tri do sedam minuta, a poželjnim od sedam do 13 minuta. Sve ispod dvije minute smatra se prekratkim, dok se odnosi koji traju od 10 do 30 minuta mogu smatrati predugima i uzrokovati fizičku nelagodu.

Nerealna očekivanja iz filmova

Dr. Kaye naglašava da su očekivanja često nerealna zbog onoga što vidimo u filmovima. Osjećaj da ste ejakulirali "prerano" izrazito je subjektivan i uvelike se razlikuje od para do para. Za neke to znači ejakulirati prije same penetracije, dok za druge znači razočaranje čak i nakon nekoliko minuta. Povremena prijevremena ejakulacija izuzetno je česta i nije razlog za brigu.

Stručnjaci se slažu da je definicija "seksa" puno šira od samog čina penetracije. Kvalitetan seksualni odnos uključuje predigru i druge oblike intimnosti koji značajno doprinose ukupnom zadovoljstvu. Istraživanja pokazuju da žene za postizanje orgazma preferiraju predigru u trajanju od 11 do 13 minuta, nakon čega slijedi 14 do 16 minuta odnosa, što ukazuje na želju da cjelokupno iskustvo traje između 25 i 30 minuta.

Parovima se savjetuje da se usredotoče na međusobno zadovoljstvo, otvorenu komunikaciju o željama i uživanje u cjelokupnom iskustvu intimnosti.

