Zašto strast nestaje? Otkriven iznenađujući razlog smanjene želje u dugim vezama

Veze često počinju vatrenom strašću koja se s vremenom pretvori u tiho tinjanje, no zašto se to događa? Mnogi parovi u dugim vezama primjećuju kako se učestalost intimnih odnosa smanjuje, a uobičajena objašnjenja poput rutine, dosade ili umora ne nude uvijek potpunu sliku. Stručnjaci, međutim, nude novu perspektive koje bacaju drugačije svjetlo na ovaj čest fenomen.

Svi poznajemo fazu medenog mjeseca - upoznate nekoga, ta osoba je nevjerojatna i čini se kao da nikada prije niste osjetili nešto slično. Što je najbolje, osjećaji su obostrani. Slijedi razdoblje u kojem ste izgubljeni jedno u drugome, a stvarnost i svakodnevne obaveze barem su nakratko gurnute u stranu. Sve je novo, uzbudljivo, a mane se čine simpatičnima. I, naravno, tu je seks. Puno seksa. Mjesecima jedva da prođe dan bez strastvenih susreta. No, kako vrijeme odmiče, stvari se počinju hladiti. Privrženost je i dalje tu, ali nema one početne strasti. Što se dogodilo?

Paradoks sigurnosti: Kad ugoda postane neprijatelj želje

Dok mnogi pretpostavljaju da su krivci rutina ili zasićenje, terapeutkinja Briony Montgomery ima drugačiju teoriju. Kako prenosi LADbible, ona sugerira da bi smanjenje strasti moglo biti i dobar znak za vezu. Teorija glasi da kada se počnete osjećati potpuno sigurno s nekim, to zapravo može smanjiti vašu seksualnu želju.

To se događa zato što se vaš živčani sustav, koji je na početku veze bio u stanju pripravnosti i potaknut uzbuđenjem i adrenalinom zbog nepoznatog, s vremenom smiruje. Vaše tijelo, koje je prethodno neprestano skeniralo okolinu tražeći nepoznate i potencijalno opasne stvari, sada više nema što detektirati. Neizvjesnost i "opasnost" su nestale, a s njima ponekad nestane i početni zanos. "Kada vaše tijelo stalno pazi na ono što bi moglo poći po zlu, vrlo je teško prepustiti se užitku", objasnila je. U stabilnoj vezi, tijelo se opušta, ali ta opuštenost može dovesti do smanjenja libida.

Na ovu se tezu nadovezuje i psihologinja Taash Balakas, koja ističe da se osobama koje su navikle oslanjati se isključivo na sebe, partnerova briga može činiti više prijetećom nego utješnom. To stvara podsvjesnu tjeskobu koja nije pogodna za razvoj intimnosti.

Što još ubija libido u spavaćoj sobi

Iako je teorija o sigurnosti intrigantna, stručnjaci se slažu da je pad libida kompleksan problem s brojnim uzrocima. Istraživanja pokazuju da ovo nije rijetka pojava. Primjerice, britanska studija objavljena u časopisu BMJ Open otkrila je da trideset i četiri posto žena i petnaest posto muškaraca prijavljuje gubitak interesa za seks, pri čemu žene u dugim vezama imaju dvostruko veće izglede za to.

Stres i rutina kao glavni krivci

Jedan od najvećih "ubojica libida" je stres. Tijelo pod stresom luči povišene razine kortizola i adrenalina, što ga stavlja u način rada za preživljavanje. U takvom stanju, seksualne funkcije nisu prioritet, pa seksualni nagon opada. Jedna studija je pokazala da se čak pedeset i jedan posto ispitanika suočava s fenomenom "mrtvih spavaćih soba" upravo zbog stresa uzrokovanog poslom.

Uz stres, tu je i neizbježna rutina. Dugogodišnje veze često pate od nedostatka uzbuđenja zbog ponavljanja i predvidljivosti. Seksualni čin, koji je na početku bio cilj sam po sebi, u dugoročnim odnosima lako postane samo dodatak, nešto što se radi na kraju napornog dana ako ostane energije. Nedostatak otvorene komunikacije o željama i fantazijama, kao i neriješeni problemi, dodatno utječu na seksualnu želju, posebice kod žena koje intimnost često povezuju s emocionalnom povezanošću.

Kako ponovno zapaliti staru iskru

Dobra vijest je da smanjena strast nije nepremostiv problem. Psihologinja Taash Balakas sugerira da je prvi korak dopustiti si osjećaj sigurnosti u vezi. Iako se možete brinuti da ćete previše ovisiti o jednoj osobi ili da će vas ona napustiti, prihvaćanje te sigurnosti može smanjiti tjeskobu i stvoriti romantičniju atmosferu.

"Popuštanje ne znači gubitak neovisnosti", rekla je za VICE. "To znači dopustiti si iskusiti brigu bez pretpostavke da će ona nestati." Kada se osjećate sigurno, ali svjesno radite na održavanju bliskosti, stvarate prostor za ponovno buđenje strasti.

Stručnjaci naglašavaju da je za to ključan trud s obje strane. Otvorena komunikacija o potrebama, uvođenje noviteta i svjestan rad na emocionalnoj bliskosti mogu učiniti čuda. Čak i planiranje vremena za intimnost, iako se čini nespontanim, može osigurati da parovi posvete potrebnu pažnju svom seksualnom životu u moru svakodnevnih obaveza.

Pad strasti u dugoj vezi je normalan i čest, no ne mora značiti kraj intimnosti. Razumijevanjem uzroka, od bioloških do psiholoških, i zajedničkim trudom, moguće je ponovno zapaliti vatru koja je na početku tako snažno gorjela.

