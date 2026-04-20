Otkazujete planove u zadnji tren? Psihologinja objašnjava kada je to znak za uzbunu

Jeste li ikada u zadnji tren otkazali dogovor s prijateljima jer vas je preplavila tjeskoba? Ili ste se pravili da ne vidite poznanika na ulici samo kako biste izbjegli razgovor? Upravo te situacije, koje mnogi doživljavaju, ali o njima ne govora, tema su koje se dotaknula i klinička psihologinja dr. Julie Smith, koja objašnjava kako prepoznati skrivene znakove socijalne anksioznosti.

Pet ponašanja koja odaju tjeskobu

U videu pod naslovom "Pet stvari koje vas socijalna anksioznost tjera da radite", dr. Julie Smith prikazuje pet uobičajenih tzv. "sigurnosnih ponašanja". To su mehanizmi kojima ljudi nesvjesno pokušavaju izbjeći nelagodu u društvenim interakcijama. Prizori su mnogima bolno poznati: žena koja se sprema za izlazak, da bi u zadnji tren odustala i skinula jaknu; izbjegavanje pogleda s poznatom osobom u kafiću ili panično odbijanje poziva i slanje na govornu poštu.

@drjulie 👉 Can you relate? 👀 That last one is so common! So many of the things we do without even thinking about it are a form of safety behaviour. A way to avoid the discomfort of social interaction. Doing these things does NOT mean you have any kind of diagnosable social phobia. But they are things to look out for, as they could be holding you back from connecting with people in the way you want to. Overthinking every conversation, replaying what you said for hours, avoiding texts, cancelling plans last minute, or feeling exhausted after socialising. All signs that interactions feel anxiety provoking. When we don’t feel entirely comfortable, avoidance makes sense in the moment — it reduces anxiety quickly. But that short-term relief teaches your brain that social situations are “dangerous,” which keeps the anxiety cycle going. The more you avoid, the more unfamiliar (and overwhelming) things feel. In therapy, this is tackled with graded exposure. Slowly and intentionally facing situations you’d usually avoid, starting small and building up. The more often you do the thing that makes you anxious, the quicker it starts to feel more like a comfortable zone. It teaches your nervous system: “This is safe. I can handle this.” 👉 For a full guide on how to tackle anxiety, I break everything down in my multi million-copy bestseller ‘Why Has Nobody Told Me This Before?’ And my New York Times bestseller, ‘Open When…’ both show you how to use the tools needed and guide you through on the days you need it most. ♬ ほどける眠り - Sleep Music α

Psihologinja također prikazuje unutarnju borbu koja se događa nakon interakcija, poput prekomjernog analiziranja razgovora uz pretpostavku da smo ostavili loš dojam, te tjeskobu koja paralizira osobu satima prije nekog društvenog događaja.

Da je objavom pogodila u srž problema, potvrđuju brojni komentari ispod objave. Korisnici su pisali: "Radim sve od navedenog", "Super točno" i "Mislila sam da sam samo bezobrazna kad ignoriram ljude", otkrivajući koliko olakšanje donosi spoznaja da u tome nisu sami. Jedna je korisnica podijelila i specifičan mehanizam: "Biranje drugačijeg puta do posla samo kako bih izbjegla ljude koji vole razgovarati."

Nastavlja se ciklus tjeskobe

Iza profila @drjulie stoji dr. Julie Smith, klinička psihologinja iz Engleske s više od deset godina iskustva, koja je svoju stručnost uspješno prenijela na društvene mreže, gdje je prati više od deset milijuna ljudi. Autorica je dvaju bestselera, uključujući "Why Has Nobody Told Me This Before?", a njezin je cilj učiniti psihološku pomoć dostupnom i razumljivom svima.

Dr. Smith ističe da izbjegavanje kratkoročno smanjuje anksioznost, ali dugoročno uči mozak da su društvene situacije "opasne", čime se ciklus tjeskobe samo nastavlja. Rješenje koje predlaže je "postupno izlaganje" - polagano i namjerno suočavanje sa situacijama koje izazivaju strah.

