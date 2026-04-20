Otkazujete planove u zadnji tren? Psihologinja objašnjava kada je to znak za uzbunu
Klinička psihologinja objašnjava pet uobičajenih tzv. "sigurnosnih ponašanja". To su mehanizmi kojima ljudi nesvjesno pokušavaju izbjeći nelagodu u društvenim interakcijama
Jeste li ikada u zadnji tren otkazali dogovor s prijateljima jer vas je preplavila tjeskoba? Ili ste se pravili da ne vidite poznanika na ulici samo kako biste izbjegli razgovor? Upravo te situacije, koje mnogi doživljavaju, ali o njima ne govora, tema su koje se dotaknula i klinička psihologinja dr. Julie Smith, koja objašnjava kako prepoznati skrivene znakove socijalne anksioznosti.
Pet ponašanja koja odaju tjeskobu
U videu pod naslovom "Pet stvari koje vas socijalna anksioznost tjera da radite", dr. Julie Smith prikazuje pet uobičajenih tzv. "sigurnosnih ponašanja". To su mehanizmi kojima ljudi nesvjesno pokušavaju izbjeći nelagodu u društvenim interakcijama. Prizori su mnogima bolno poznati: žena koja se sprema za izlazak, da bi u zadnji tren odustala i skinula jaknu; izbjegavanje pogleda s poznatom osobom u kafiću ili panično odbijanje poziva i slanje na govornu poštu.
Psihologinja također prikazuje unutarnju borbu koja se događa nakon interakcija, poput prekomjernog analiziranja razgovora uz pretpostavku da smo ostavili loš dojam, te tjeskobu koja paralizira osobu satima prije nekog društvenog događaja.
Da je objavom pogodila u srž problema, potvrđuju brojni komentari ispod objave. Korisnici su pisali: "Radim sve od navedenog", "Super točno" i "Mislila sam da sam samo bezobrazna kad ignoriram ljude", otkrivajući koliko olakšanje donosi spoznaja da u tome nisu sami. Jedna je korisnica podijelila i specifičan mehanizam: "Biranje drugačijeg puta do posla samo kako bih izbjegla ljude koji vole razgovarati."
Nastavlja se ciklus tjeskobe
Iza profila @drjulie stoji dr. Julie Smith, klinička psihologinja iz Engleske s više od deset godina iskustva, koja je svoju stručnost uspješno prenijela na društvene mreže, gdje je prati više od deset milijuna ljudi. Autorica je dvaju bestselera, uključujući "Why Has Nobody Told Me This Before?", a njezin je cilj učiniti psihološku pomoć dostupnom i razumljivom svima.
Dr. Smith ističe da izbjegavanje kratkoročno smanjuje anksioznost, ali dugoročno uči mozak da su društvene situacije "opasne", čime se ciklus tjeskobe samo nastavlja. Rješenje koje predlaže je "postupno izlaganje" - polagano i namjerno suočavanje sa situacijama koje izazivaju strah.
POGLEDAJTE VIDEO Psihologinja o mentalnom zdravlju djece i mladih: 'Ne želimo i nije dobro da smo savršeni roditelji'