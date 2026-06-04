Ogromni troškovi, problemi u vezama: Ova četiri horoskopska znaka čeka najgore ljeto do sada

Dok mnogi s nestrpljenjem iščekuju ljeto kao period opuštanja, putovanja i bezbrižnih dana, astrološke prognoze za ljeto 2026. godine ukazuju na to da će za neke pripadnike zodijaka ovo biti vrijeme ispunjeno izazovima, emocionalnim preokretima i važnim životnim lekcijama.

Planetarni tranziti, posebice retrogradni Merkur u srpnju i općenito turbulentna energija godine, donose intenzivne utjecaje. Prema predviđanjima astrologa, četiri horoskopska znaka suočit će se s pojačanim obvezama, tenzijama u odnosima i dubokim unutarnjim preispitivanjima koja će obilježiti njihove ljetne mjesece.

Rak: Emotivna iscrpljenost i obiteljske tenzije

Za rakove, ljeto 2026. donosi naglašenu osjetljivost i opasnost od emocionalne iscrpljenosti. Problemi koji su dugo bili potiskivani, posebice oni vezani za obiteljske i ljubavne odnose, sada prijete da izađu na vidjelo.

Mnogi rakovi osjećat će se kao da daju previše, a dobivaju premalo zauzvrat, što će dovesti do osjećaja nesigurnosti i preispitivanja vlastitih odluka.

Srpanj će biti posebno zahtjevan, budući da Merkur kreće retrogradno upravo u njihovom znaku, donoseći zastoje u komunikaciji, nesporazume i osjećaj da se ništa ne pomiče s mjesta.

To će ih lako gurnuti u vrtlog vlastitih osjećaja. Vrhunac napetosti očekuje se u kolovozu, a najveći izazov za rakove bit će postavljanje zdravih granica i prestanak udovoljavanja svima oko sebe.

Planetarni pritisci mogli bi donijeti i dodatne troškove te osjećaj stagnacije u karijeri, pa će strpljenje biti ključno za preživljavanje ovog turbulentnog perioda.

Foto: ChatGPT

Djevica: Gubitak kontrole i poslovni pritisak

Djevice, poznate po svojoj potrebi za redom, preciznošću i kontrolom, tijekom ljeta 2026. mogle bi se osjećati kao da im tlo izmiče pod nogama.

Planetarna kombinacija Jupitera i Saturna donosi im preopterećenost obvezama, a njihov perfekcionizam mogao bi doći na naplatu.

Osjećaj da ne mogu sve držati pod kontrolom kulminirat će u kolovozu, kada će se morati suočiti s važnim odlukama koje zahtijevaju prilagodbu i fleksibilnost.

Srpanj donosi pojačan pritisak na poslovnom planu, a uredska politika mogla bi im dodatno zakomplicirati život. Energija 2026. godine donosi nered, što je u izravnoj suprotnosti s prirodom djevica, izazivajući anksioznost i prekomjerno analiziranje.

Ovaj period testirat će njihovu sposobnost prilagodbe i otpuštanja potrebe za savršenstvom. Savjet je da se odupru porivu za mikroupravljanjem i prihvate da neke stvari jednostavno nisu pod njihovom kontrolom.

Jarac: Umor, odgovornosti i financijski izazovi

Dok će drugi planirati odmor, jarčevi će imati osjećaj da za njih predah ne postoji. Ljeto im donosi dodatne odgovornosti, kratke rokove i osjećaj da sve moraju držati na svojim leđima.

Kao znak kojim vlada Saturn, jarčevi će biti pod strogim nadzorom svog vladara, koji 26. srpnja kreće retrogradno, tražeći od njih da restrukturiraju svoj život i suoče se s posljedicama prošlih odluka.

Poslovni izazovi bit će naglašeni, a u srpnju će se nagomilati kronični umor. Kolovoz donosi i financijske brige te obiteljske obveze, što će dodatno pojačati osjećaj opterećenosti.

Prema astrološkim prognozama za 2026. godinu, ovo nije period kazne, već treninga koji ih tjera da ojačaju i postave čvršće temelje za budućnost. Planovi bi se mogli iznenada mijenjati, tjerajući ih da izađu iz svoje rutine, što će im u početku stvarati velik stres.

Foto: ChatGPT

Blizanci: Užurbanost, unutarnji nemir i nesporazumi

Blizancima će se činiti da im se tijekom ljeta 2026. sve događa odjednom. Njihov raspored bit će pretrpan, planovi promjenjivi, a obveze raspršene na sve strane. Iako su navikli na dinamiku, ovaj put bi im raspršene prilike mogle donijeti više frustracije nego koristi, s puno započetih, a malo dovršenih projekata.

Srpanj donosi unutarnji nemir, a kolovoz je mjesec u kojem su mogući ozbiljni nesporazumi s bliskim osobama, kako u privatnom tako i u poslovnom okruženju.

Njihova poznata pričljivost i britak um mogli bi im se obiti o glavu ako ne budu pažljivo birali riječi, posebice tijekom srpanjske retrogradnosti Merkura, njihovog vladajućeg planeta.

Najveći izazov za blizance bit će održavanje fokusa i izbjegavanje rasipanja dragocjene energije na previše stvari istovremeno. Potreba da se smire i posvete jednom po jednom zadatku bit će ključna lekcija ovog ljeta.