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RAZARANJA SU BILA NEZAMISLIVA /

Woody Harrelson primio Počasno srce Sarajeva: 'Ovo mi znači mi više od bilo kojeg priznanja'

Počasno Srce Sarajeva dobio je za izniman doprinos filmskoj umjetnosti i tri nominacije za Oscara tijekom više od 40 godina glumačke karijere

19.8.2026.
21:08
RTL Danas
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Trideset godina nakon snimanja filma "Dobrodošli u Sarajevo", Woody Harrelson se vratio u grad – ovoga puta po posebno priznanje Sarajevo Film Festivala

Počasno Srce Sarajeva dobio je za izniman doprinos filmskoj umjetnosti i tri nominacije za Oscara tijekom više od 40 godina glumačke karijere. Harrelson kaže, prizori obnovljenog grada posebno ga vesele.

"Tada je bilo potpuno drukčije. Imali smo policijski sat i sve je bilo puno praznije. Danas jedva možete proći ulicom od silnih ljudi. Grad je živ, pun života i nevjerojatan je taj preobražaj u odnosu na ono vrijeme. Drago mi je što sam se vratio", rekao je Harrelson.

Američki glumac se itekako dobro sjeća i prvog posjeta Sarajevu. 

"U svakom slučaju, bio je veliki šok doći ovamo neposredno nakon rata. Razaranja su bila nezamisliva. Mnogi znaju o čemu govorim. Neki su ipak premladi da bi se toga sjećali", rekao je Harrelson.

I u najtežim danima Sarajlije su se, kaže glumac, nosili s ratom na svoj, jedinstven način. 

"Bosanci bi tada govorili kako su se nadali da će, dok Srbi kopaju jednu od svojih masovnih grobnica, pronaći naftu, kako bi se SAD uključio. Pomislio sam: 'Wow, oni očito bolje razumiju američku vanjsku politiku nego većina Amerikanaca'. A to se nastavlja i danas", prisjetio se. 

Priznanje koje je dobio - za njega ima posebno značenje.

"Iz dubine svog bića i s iskrenom poniznošću, da mi nagrada Počasno Srce Sarajeva znači više od bilo koje druge koju sam primio", zaključio je.

Nagradu će, kaže, staviti na  posebno mjesto u svom domu – kako bi ga uvijek podsjećala na Sarajevo.

Sarajevo Film FestivalWoody Harrelson
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