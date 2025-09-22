OBRATITE POZORNOST /

Kako prepoznati anksioznost kod djece? Ovih 30 znakova roditelji ne smiju ignorirati

Foto: Shutterstock
Anksioznost kod djece nije ničija krivnja, već rezultat složene interakcije genetike, temperamenta i životnih okolnosti. Ignoriranje simptoma u nadi da će "sami proći" može pogoršati stanje, stoga je rana intervencija ključna. Ako primijetite da ovi znakovi traju tjednima i ometaju djetetovu svakodnevicu, vrijeme je da potražite pomoć. Razgovarajte s pedijatrom ili stručnjakom za mentalno zdravlje. Terapije poput kognitivno-bihevioralne (KBT) vrlo su učinkovite, a vaša podrška, strpljenje i razumijevanje ključni su za oporavak. Traženje pomoći nije znak slabosti, već najveći dokaz roditeljske ljubavi.
Anksioznost je prirodan dio života, a posebno odrastanja. Djeca se često boje mraka, osjećaju tremu prije ispita ili sramežljivost pri upoznavanju novih ljudi. No, kada brige i strahovi postanu toliko intenzivni i dugotrajni da ometaju djetetovu svakodnevicu – odlazak u školu, igru s prijateljima ili spavanje – možda se ne radi samo o prolaznoj fazi. Dječja anksioznost često je tiha i ne manifestira se na načine koje odrasli očekuju. Umjesto da kažu "bojim se", djeca svoje unutarnje nemire pokazuju kroz tijelo, misli i ponašanje, piše Kids Health. Prepoznavanje tih, ponekad suptilnih signala, ključan je korak u pružanju podrške i pomoći djetetu da se osjeća sigurno i sretno.

U galeriji naučite prepoznati 30 znakova koji mogu ukazivati na anksioznost kod vašeg djeteta.

22.9.2025.
15:52
Antonela Ištvan
Shutterstock
AnksioznostDjecaRoditeljiSimptomiDepresijaZnakovi
Kako prepoznati anksioznost kod djece? Ovih 30 znakova roditelji ne smiju ignorirati