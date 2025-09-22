Kako prepoznati anksioznost kod djece? Ovih 30 znakova roditelji ne smiju ignorirati

Anksioznost je prirodan dio života, a posebno odrastanja. Djeca se često boje mraka, osjećaju tremu prije ispita ili sramežljivost pri upoznavanju novih ljudi. No, kada brige i strahovi postanu toliko intenzivni i dugotrajni da ometaju djetetovu svakodnevicu – odlazak u školu, igru s prijateljima ili spavanje – možda se ne radi samo o prolaznoj fazi. Dječja anksioznost često je tiha i ne manifestira se na načine koje odrasli očekuju. Umjesto da kažu "bojim se", djeca svoje unutarnje nemire pokazuju kroz tijelo, misli i ponašanje, piše Kids Health. Prepoznavanje tih, ponekad suptilnih signala, ključan je korak u pružanju podrške i pomoći djetetu da se osjeća sigurno i sretno.

U galeriji naučite prepoznati 30 znakova koji mogu ukazivati na anksioznost kod vašeg djeteta.