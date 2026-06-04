HNL igrači i velika prvenstva: Dalić ponavlja Rusiju, no Francusku i Katar predvodili su 'domaći'

Boje hrvatske nogometne reprezentacije na SP-u u SAD, Meksiku i Kanadi branit će samo dva predstavnika iz hrvatskih klubova, što je izjednačenje najmanjeg broja hnl-ovaca na dosadašnjih 13 velikih natjecanja na kojima su nastupali "Vatreni".

Koncem svibnja igrači Dinama Dion Drena Beljo i Luka Stojković dobili su nagrade za najboljeg igrača, te najboljeg mladog igrača hrvatskog prvenstva. Beljo je dobio i nagradu za najboljeg strijelca postigavši 31 gol ove sezone u SHNL-u.

Međutim, niti jedan niti drugi neće putovati na Svjetsko prvenstvo s reprezentacijom Hrvatske. Izbornik Zlatko Dalić je za akciju "Amerika" pozvao dva igrača iz hrvatskog prvenstva. Vratara Dominika Livakovića koji je formalno igrač Fenerbahčea, no drugi dio sezone je proveo na posudbi u Dinamu, te veznjaka Rijeke Tonija Fruka.

Dva igrača iz hrvatskih klubova u rosteru "Vatrenih" bila su i na EURO-u 2004. u Portugalu, kada je reprezentaciju vodio Otto Barić, na SP-u 2014. u Brazilu kada je nacionalnu vrstu vodio Niko Kovač, te na World Cupu u Rusiji 2018. godine, prvom Dalićevom velikom turniru, ujedno i najuspješnijem.

Najviše igrača iz hrvatskog prvenstva imali smo pod vodstvom Miroslava Blaževića na EP-u 1996. i SP-u 1998.

Ćiro je na EURO 1996. u Engleskoj vodio osam igrača iz hrvatskog prvenstva, a dvije godine kasnije na Svjetsko prvenstvo u Francuskoj čak 10 "domaćih" igrača.

BROJ IGRAČA IZ HNL-A

EP 1996 - 8 (Ladić, Mrmić, Gabrić, Asanović, Soldo, Pamić, D.Šimić, Cvitanović)

SP 1998 - 10 (Ladić, Krpan, Šerić, Jurić, Prosinečki, Marić, Tudor, D.Šimić, Jurčić, Vasilj)

SP 2002 - 4 (Pletikosa, Butina, Vasilj, Olić)

EP 2004 - 2 (Vasilj, Neretljak)

SP 2006 - 4 (Modrić, Kranjčar, Bošnjak, Pletikosa)

EP 2008 - 3 (Vukojević, N.Kalinić, Modrić)

EP 2012 - 5 (Šimunić, Kelava, Badelj, Vrsaljko, Vida)

SP 2014 - 2 (Zelenika, Brozović)

EP 2016 - 6 (Vargić, L.Kalinić, Schildenfeld, Rog Ćorić, Pjaca)

SP 2018 - 2 (Livaković, Bradarić)

EP 2020 - 7 (Livaković, L.Kalinić, Škorić, Oršić, Petković, Gvardiol, Ivanušec)

SP 2022 - 6 (Livaković, Livaja, Petković, Oršić, Ivušić, Šutalo)

EP 2024 - 6 (Labrović, Perišić, Petković, Pjaca, Marco Pašalić, Baturina)

SP 2026 - 2 (Livaković, Fruk)