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MOOOLIM!? /

Nova VAR analiza izazvala buru: Hrvatska završila na neočekivanom mjestu

Da nas je u utakmici protiv Portugala pokrao sudac, misle gotovo svi u Hrvatskoj. A sada jedna statistička analiza pokazuje da smo možda bili u pravu: VAR intervencije najviše su išle na štetu Hrvatske. Molim!?

Najviše odluka nakon VAR provjera išlo je u korist Meksika, Argentine i Portugala, dok su na dnu ljestvice Hrvatska, Iran i Katar. Istraživači ipak upozoravaju da ta analiza ne dokazuje favoriziranje ili namjerno oštećivanje pojedinih reprezentacija, nego samo pokazuje koliko je često VAR poništavao ili potvrđivao odluke o prekršajima.

Više pogledajte u prilogu.

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14.7.2026.
22:45
RTL Direkt
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