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ZANIMLJIVO /

Znate li što su naši masovno jeli u Americi na SP-u? Sve nam je otkrio njihov chef

'Bude tu i punjene paprike, i filetiranja ribe, bude tu i gregada i gulaša', govori Đukić

14.7.2026.
13:48
Rikardo Stojkovski
Screenshot RTL Direkt/Profimedia
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U RTL Direktu sinoć smo objavili što jedu nogometaši diljem svijeta. Pa smo tako otkrili da Mbappé voli carbonaru, Neymar grah varivo, a Haaland večer prije utakmice pojede kravlje srce. No što je s Vatrenima?

Zna se da Modrić preferira ribu, piletinu, batat, rižu i maslinovo ulje. Alkohol izbjegava, kao i Ivan Perišić. Ali zato su se u Americi baš svi trgali za repete graha, rekao je za Direkt chef hrvatske reprezentacije.

"Grah smo kuhali u kampu dva puta, i bila je pomama naravno. Tu imamo tanjure, imamo svježe pečeni kruh, topao i hrskav. Skuhamo jedno 50 litara graha, i to se pojede do zadnjeg zrna", kaže Tomica Đukić, chef hrvatske nogometne reprezentacije.

Što je s cheat mealom i desertom?

Jela na žlicu prije utakmice, a poslije - cheat meal. 

"Bude tu i punjene paprike, i filetiranja ribe, bude tu i gregada i gulaša. Radimo mi i tortilje, zajedno ih motamo, to bude baš nekako interesantno, svatko ima nekakvu svoju kombinaciju. Ne samo naši reprezentativci, mislim da je generalno nogomet sav u cheat dayu poslije utakmice. Znači burgeri i pizze ih uglavnom dočekaju nakon utakmice u svlačionicama", dodaje Đukić.

A što je s desertom?

"Moram priznat, vole slatko, ali ozbiljno i maksimalno izbjegavaju kolače, pa koliko mogu uzimaju stvarno male komadiće. Iako im srce kuca za dobar kolač", objašnjava.

Tomica ĐukićPrehranaVatreniHrvatska Nogometna ReprezentacijaSp 2026Svjetsko Prvenstvo 2026.Cheat DayHrana
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