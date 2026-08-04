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LETAČKE AKTIVNOSTI /

Nemojte se uplašiti! MORH upozorio na pojačanu buku, evo što se događa

Nemojte se uplašiti! MORH upozorio na pojačanu buku, evo što se događa
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Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Zbog letačke aktivnosti, na području Šibensko-kninske županije tijekom oba dana može se očekivati pojačana buk

4.8.2026.
9:28
Hina
Sime Zelic/PIXSELL
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Hrvatsko ratno zrakoplovstvo planira 4. i 5. kolovoza letačke aktivnosti povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice VRO Oluja u Kninu, najavili su iz Ministarstva obrane u utorak.

Zbog letačke aktivnosti, na području Šibensko-kninske županije tijekom oba dana može se očekivati pojačana buka.

Iz Ministarstva obrane pozivaju vlasnike bespilotnih letjelica da 4. i 5. kolovoza, sukladno zakonskoj regulativi, na području Grada Knina ne koriste dronove zbog planiranih aktivnosti. 

KninVro OlujaMorhHrvatsko Ratno Zrakoplovstvo
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