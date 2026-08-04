Modrić će već sutra zaigrati za Milan: 'Luka ne voli svu tu pažnju koju dobiva'

Ruben Amorim na konferenciji za medije najavio je novu sezonu AC Milana. Milan će sutra, u srijedu, igrati prijateljsku utakmicu s gradskim rivalom Interom u Australiji, a sezona u Serie A počinje 21. kolovoza.

Amorim je prvo govorio o nedavno preminulom Francu Baresiju, izrazio je sućut njegovoj obitelji te naglasio koliko je on bio važna figura u povijesti Milana. Amorim je govorio o Rafaelu Leau, ali i Luki Modriću, prenosi Gazzetta. "Imam osjećaj da svi igrači rade jako dobro: i oni koji su krenuli od prvog dana i oni koji su stigli kasnije. Rafa ima sreće što je u klubu kao što je Milan, stoga bi trebao biti sretan. Čini mi se sretnim i motiviranim.

Ne znam što će se dogoditi do kraja prijelaznog roka, ali osjećam da je momčad uistinu složna. Važno je zadržati takav duh i kad postane teško. U ovom klubu moraš pobijediti u svakoj utakmici, a za to moramo održati pravi duh tijekom cijele sezone. Dakle, nisam primijetio nikakvu razliku kod Leaa u odnosu na ostale dečke. Imam osjećaj da se svi pripremaju za početak vrlo zahtjevne sezone".

"Modrić? I on će sutra igrati. Svi će sudjelovati u derbiju. Budući da nemamo puno vremena za trening, a utakmice se igraju u kratkom razmaku, moramo trenirati kroz samu igru. Pokušat ćemo dozirati opterećenje. Luka je vrlo skroman i ne voli svu tu pažnju koju dobiva. Ima ogromno iskustvo i tretirat ću ga kao pravog igrača. On je poseban igrač. Puno smo toga učinili kako bismo ga zadržali kod nas barem još jednu sezonu. Zaista sam zadovoljan njime", govorio je portugalski stručnjak o hrvatskom kapetanu.