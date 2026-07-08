Novi trener Milana najavio velike vijesti o Luki Modriću

Ruben Amorim predstavljen je kao novi trener AC Milana. To je prvi angažman ovog portugalskog trenera u Italiji, nakon što je prethodno vodio Sporting i Manchester United.

Amorim je u Milanu odradio uvodnu press konferenciju, a na njoj je natuknuo da je Luka Modrić blizu ostanka u Milanu i sljedeće sezone. "On je igrač kojeg želimo zadržati; razgovarao sam s njim dvaput. Ako bude potrebno, mogu ponovno razgovarati s njim. On je nevjerojatan – ključna figura za nas. Želimo računati na Modrića u nadolazećoj sezoni. Uprava je razgovarala s njim, a i ja sam; očekujem njegov povratak za nekoliko dana – sada se mora odmoriti nakon Svjetskog prvenstva", rekao je portugalski stručnjak.

Najzvučnije pojačanje Milana ovoga ljeta je portugalski napadač Goncalo Ramos koji je stigao iz PSG-a, a za reprezentaciju Portugala je zabio i gol koji je Hrvatsku izbacio sa Svjetskog prvenstva.

"Zašto je Ramos pravi napadač za ovu momčad? Nije na meni da govorim zašto smo ga odabrali. Imam veliko povjerenje u njega; vidjeli ste to protiv Hrvatske: zabio je pogodak dok su ga čuvala tri braniča – situacija kakva se često viđa u Italiji. Dok gledam Gonçala kako igra – dovoljno je i pet minuta – za mene je on više od običnog igrača; on šalje poruku: vjerujemo u momčad i zajedništvo", rekao je Amorim o svome sunarodnjaku.

Luka Modrić je u Milan stigao prošle sezone nakon 12 godina u madridskom Realu. Potpisao je ugovor na godinu dana, ali uvijek je ostavljao otvorenom opciju da ostane još jednu sezonu. Sve ove izjave Amorima upućuju da će tako i biti.