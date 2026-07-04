Budućnost Luke Modrića je poznata: Trener ga je nazvao i objasnio mu što očekuje
Navodno postoji harmonija između kluba i Modrića
U AC Milanu je glavna priča budućnost Luke Modrića. Luka još nije odlučio gdje će igrati sljedeće sezone i hoće li igrati, a sada je možda napravljen važan korak.
Naime, novi trener Milana, Ruben Amorim želi zadržati Modrića, i to ne kao rotacijskog igrača već kao ključnu figuru u svlačionici i u kulturi Milana koju želi izgraditi, piše Goal.com. Talijanska Gazzetta dello Sport piše kako je Amorim već obavio telefonski razgovor s kapetanom hrvatske reprezentacije i trener želi da Modrić aktivira klauzulu o produljenju ugovora za jednu godinu, smatrajući da su njegova tehnička kvaliteta i mentalitet vrhunske razine i dalje nenadmašni unatoč njegovim godinama.
Goal nastavlja da je Modrićevo produženje na još jednu sezonu vrlo izgledno. Navodno postoji harmonija između kluba i Modrića, a Luka uživa i u obiteljskom životu u Milanu pa primjerice njegova kći Ema igra za U-13 momčad Milana.
"Pod vodstvom novog portugalskog trenera, od veterana se više neće očekivati da iscrpljujuće odrađuje svaku natjecateljsku minutu na terenu. Budući da Milan očekuje naporan domaći raspored uz opsežna putovanja u sklopu Europske lige, Amorim planira koristiti Modrića kirurški precizno, oslanjajući se na njegovu vrhunsku viziju igre u pomno odabranim intervalima kako bi maksimalno iskoristio njegov utjecaj", piše Goal.