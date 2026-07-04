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Budućnost Luke Modrića je poznata: Trener ga je nazvao i objasnio mu što očekuje

Budućnost Luke Modrića je poznata: Trener ga je nazvao i objasnio mu što očekuje
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Foto: T. Ballabio/IPA Sport/Sipa Press/Profimedia

Navodno postoji harmonija između kluba i Modrića

4.7.2026.
21:59
Sportski.net
T. Ballabio/IPA Sport/Sipa Press/Profimedia
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U AC Milanu je glavna priča budućnost Luke Modrića. Luka još nije odlučio gdje će igrati sljedeće sezone i hoće li igrati, a sada je možda napravljen važan korak.

Naime, novi trener Milana, Ruben Amorim želi zadržati Modrića, i to ne kao rotacijskog igrača već kao ključnu figuru u svlačionici i u kulturi Milana koju želi izgraditi, piše Goal.com. Talijanska Gazzetta dello Sport piše kako je Amorim već obavio telefonski razgovor s kapetanom hrvatske reprezentacije i trener želi da Modrić aktivira klauzulu o produljenju ugovora za jednu godinu, smatrajući da su njegova tehnička kvaliteta i mentalitet vrhunske razine i dalje nenadmašni unatoč njegovim godinama.

Goal nastavlja da je Modrićevo produženje na još jednu sezonu vrlo izgledno. Navodno postoji harmonija između kluba i Modrića, a Luka uživa i u obiteljskom životu u Milanu pa primjerice njegova kći Ema igra za U-13 momčad Milana. 

"Pod vodstvom novog portugalskog trenera, od veterana se više neće očekivati ​​da iscrpljujuće odrađuje svaku natjecateljsku minutu na terenu. Budući da Milan očekuje naporan domaći raspored uz opsežna putovanja u sklopu Europske lige, Amorim planira koristiti Modrića kirurški precizno, oslanjajući se na njegovu vrhunsku viziju igre u pomno odabranim intervalima kako bi maksimalno iskoristio njegov utjecaj", piše Goal.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Luka ModrićAc MilanRuben Amorim
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