Zvijezde Afrike: Maroko je na svom kontinentu srušio niz rekorda
Maroko je postao prva afrička momčad koja se dvaput plasirala u četvrtfinale SP-a
Marokanski nogometaši prvi su četvrtfinalisti Svjetskog prvenstva nakon što su u Houstonu svladali Kanadu s 3-0 (0-0).
Dva pogotka za Maroko postigao je Azzedine Ounahi (50, 82), a u strijelce se upisao i Soufiane Rahimi (90+8).
Maroko je postao prva afrička momčad koja se dvaput plasirala u četvrtfinale SP-a.
U četvrtfinalu će Maroko igrati s boljim iz dvoboja Francuske i Paragvaja, a prije toga vrijedi spomenuti nekoliko rekorda koji su sada u rukama Maroka.
Maroko sada čini 50 posto svih pobjeda afričkih reprezentacija u nokaut fazi u povijesti SP-ova (4/8).
4 - Maroko
1 - Kamerun, Senegal, Gana, Egipat
Brahim Díaz sada ima najviše asistencija od svih afričkih igrača u povijesti SP-ova (4).
Soufiane Rahimi je sudjelovao u tri gola u pet nastupa na Svjetskim prvenstvima (2 gola, 1 asistencija), sve kao zamjena. To je najveći broj golova afričkog igrača koji nikad nije započeo utakmicu u povijesti Svjetskih prvenstava.