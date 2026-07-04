Zvijezde Afrike: Maroko je na svom kontinentu srušio niz rekorda

Marokanski nogometaši prvi su četvrtfinalisti Svjetskog prvenstva nakon što su u Houstonu svladali Kanadu s 3-0 (0-0).

Dva pogotka za Maroko postigao je Azzedine Ounahi (50, 82), a u strijelce se upisao i Soufiane Rahimi (90+8).

Maroko je postao prva afrička momčad koja se dvaput plasirala u četvrtfinale SP-a.

U četvrtfinalu će Maroko igrati s boljim iz dvoboja Francuske i Paragvaja, a prije toga vrijedi spomenuti nekoliko rekorda koji su sada u rukama Maroka.

Maroko sada čini 50 posto svih pobjeda afričkih reprezentacija u nokaut fazi u povijesti SP-ova (4/8).

4 - Maroko

1 - Kamerun, Senegal, Gana, Egipat

50% - Morocco now account for 50% of all African knockout stage victories in FIFA World Cup history (4/8).



4 - 🇲🇦 Morocco

1 - 🇨🇲 Cameroon, 🇸🇳 Senegal, 🇬🇭 Ghana, 🇪🇬 Egypt



Dominant. pic.twitter.com/8JWqTMCJcK — OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2026

Brahim Díaz sada ima najviše asistencija od svih afričkih igrača u povijesti SP-ova (4).

4 - Brahim Díaz now has the most assists of any African player in FIFA World Cup history (4).



🇲🇦 Record-breaker. pic.twitter.com/FPVk1ehLi9 — OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2026

Soufiane Rahimi je sudjelovao u tri gola u pet nastupa na Svjetskim prvenstvima (2 gola, 1 asistencija), sve kao zamjena. To je najveći broj golova afričkog igrača koji nikad nije započeo utakmicu u povijesti Svjetskih prvenstava.

3 - 🇲🇦 Soufiane Rahimi has been involved in three goals in five FIFA World Cup appearances (2 goals, 1 assist), all as a sub.



It's the most goal involvements by an African player who has never started a game in World Cup history.



Impact. https://t.co/EZ6k2JVp9q pic.twitter.com/bHfwFNkf6M — OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2026