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Zvijezde Afrike: Maroko je na svom kontinentu srušio niz rekorda

Zvijezde Afrike: Maroko je na svom kontinentu srušio niz rekorda
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Foto: Kevin C. Cox/Getty images/Profimedia

Maroko je postao prva afrička momčad koja se dvaput plasirala u četvrtfinale SP-a

4.7.2026.
21:34
Sportski.netHina
Kevin C. Cox/Getty images/Profimedia
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Marokanski nogometaši prvi su četvrtfinalisti Svjetskog prvenstva nakon što su u Houstonu svladali Kanadu s 3-0 (0-0). 

Dva pogotka za Maroko postigao je Azzedine Ounahi (50, 82), a u strijelce se upisao i Soufiane Rahimi (90+8). 

Maroko je postao prva afrička momčad koja se dvaput plasirala u četvrtfinale SP-a. 

U četvrtfinalu će Maroko igrati s boljim iz dvoboja Francuske i Paragvaja, a prije toga vrijedi spomenuti nekoliko rekorda koji su sada u rukama Maroka. 

Maroko sada čini 50 posto svih pobjeda afričkih reprezentacija u nokaut fazi u povijesti SP-ova (4/8).

4 - Maroko

1 - Kamerun, Senegal, Gana, Egipat

Brahim Díaz sada ima najviše asistencija od svih afričkih igrača u povijesti SP-ova (4).

Soufiane Rahimi je sudjelovao u tri gola u pet nastupa na Svjetskim prvenstvima (2 gola, 1 asistencija), sve kao zamjena. To je najveći broj golova afričkog igrača koji nikad nije započeo utakmicu u povijesti Svjetskih prvenstava.

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Maroko
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