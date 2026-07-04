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Kreće osmina finala! Niko Sigur počinje za Kanadu protiv jakog Maroka

Kreće osmina finala! Niko Sigur počinje za Kanadu protiv jakog Maroka
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Foto: CJ GUNTHER/UPI/Profimedia

Tijek utakmice pratite UŽIVO na portalu Net.hr

4.7.2026.
18:11
Dominik Franculić
CJ GUNTHER/UPI/Profimedia
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Osmina finala SP- a
04.07.2026.
19:00
0
Kanada
 
:
0
Maroko
 

Sastavi:

Kanada: Crepeau - Laryea, Bombito, Fougerolles, Johnston - Ahmed, Eustaquio, Sigur, Buchanan - Oluwaseyi, David

Maroko: Bono - Mazraoui, Halhal, Diop, Hakimi - El Alyanoui, Bouaddi - Khannouss, Ounahi, Diaz - Saibari

Uživo

- Utakmica počinje u 19 sati. Igra se u Houstonu, a glavni sudac je Michael Oliver iz Engleske

Najava

Kanada i Maroko otvaraju osminu finala Svjetskog prvenstva. Samo 16 reprezentacija je još u igri i najzanimljivije utakmice ovog ludog prvenstva tek kreću.

Maroko je prošao u osminu finala nakon šokantne utakmice protiv Nizozemske u kojoj su sudačkoj nadoknadi izborili produžetke i na kraju slavili nakon jedanaesteraca. Osmina finala nosi im jednog od domaćina, Kanadu koja je imala nešto lakši put do osmine jer su u 1/16 finala prošli Južnu Afriku pogotkom u 90. minuti.

Kanada neće imati prednost domaćeg terena jer se utakmica igra u Houstonu. Maroko ulazi kao blagi favorit zbog predstava do sada kojima su oduševili svijet, ali Kanada je već ispisala povijest plasmanom u osminu finala i sad se nadaju da mogu otići korak dalje. Utakmica se igra u 19 sati po našem vremenu.

Kanadska Nogometna ReprezentacijaMarokanska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Osmina Finala
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