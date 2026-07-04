Pronađen automobil napadača iz Čakovca? Specijalci naoružani do zuba pretražuju kafiće

Policija je pronašla automobil za koji se sumnja da bi mogao biti povezan s napadačem koji je upucao dvoje mladića rano jutros u Čakovcu, prenosi lokalni portal eMedjimurje.

Vozilo je predmet daljnje kriminalističke obrade.

U središtu Čakovca i dalje traje potraga za osumnjičenim koji je pobjegao nakon pucnjave. Specijalna policija raspoređena je u okolici čakovečke Gimnazije Josipa Slavenskog gdje se provode detaljne provjere i pretražuje šire područje.

Specijalci su angažirani u blizini gimnazije i kontroliraju širi gradski prostor. Tijekom istrage pronađen je i spomenuto vozilo.

Čitatelj koji se zatekao u jednom čakovečkom kafiću poslao nam je fotografije naoružanih specijalaca koji pretražuju ugostiteljske objekte u gradu.

Foto: Čitatelj/Net.hr

Foto: Čitatelj/Net.hr

Sukob oko droge?

Pucnjava, kojoj je prethodila tučnjava i svađa oko droge, dogodila se na parkiralištu kafića u centru Čakovca malo iza četiri sata ujutro. Ozlijeđeni 22-godišnjak i 28-godišnjak prevezeni su u Županijsku bolnicu Čakovec s prostrjelnim ranama.

Počinitelj je navodno bio diler koji je od ranije poznat policiji. Navodno je zbog droge odslužio kaznu zatvora u Bosni i Hercegovini.

Potraga za njim i dalje traje. Na terenu su angažirane sve raspoložive policijske snage koje poduzimaju mjere i radnje radi njegova pronalaska i uhićenja.