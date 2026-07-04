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POBJEGAO PREKO GRANICE? /

Doznajemo detalje o napadaču iz Čakovca: Bio u zatvoru u BiH, ovo je pozadina krvavog sukoba?

U ranim jutarnjim satima došlo je do pucnjave u Čakovcu. Ozlijeđena su dvojica mladića, a počinitelj je pobjegao i policija za njime još traga. Kako doznajemo - svemu je kumovala svađa oko droge

4.7.2026.
19:25
Marina Brcković
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Snimljeni su trenuci užasa kada muškarac pred svjedocima puca u dvojicu mladića. Sukob se dogodio u ranim jutarnjim satima na parkiralištu kafića u centru Čakovca. Ozlijeđeni mladići hitno su prevezeni u bolnicu, stabilno su i nisu životno ugroženi.

"Zaprimili smo dvije muške osobe od 22 i 28 godina. Dečko od 22 godine je ozbiljnije ozlijeđen - ima dvije prostrijelne rane, on je u noći operiran, sad je stabilno i nije više u životnoj opasnosti, pratimo ga dalje. Dečko od 28 godina je zaprimljen gore na Odjel kirurgije, on će isto vjerojatno biti zbrinut manjim kirurškim zahvatom u tijeku dana", kazao je specijalist anesteziolog Jedinice intenzivnog liječenja Županijske bolnice Čakovec Nenad Vidanec. 

Teže ozlijeđeni 22-godišnjak propucan je u lijevu natkoljenicu i trbuh.

"Metak je prošao kroz abdominalnu šupljinu tako da je došlo do povrede jetre. No, metak je izašao, pacijent je stabilno, kirurzi su ga zbrinuli", dodaje Vidanec. 

Pucnjavi prethodila svađa oko droge

Dojavu o pucnjavi policija je zaprimila u četiri ujutro. Počinitelj je pobjegao, a za njim tragaju sve raspoložive policijske snage.

"Prema našim saznanjima imamo potencijalnog počinitelja i za njim intenzivno tragamo. Obavijestili smo sve policijske uprave o tome i nadamo se da ćemo uskoro počinitelja privesti i uhititi", uvjerava glasnogovornik međimurske policije Radovan Gačal. 

Riječ je o muškarcu u 40-im godinama. Kako neslužbeno doznajemo - pucnjavi je prethodila tučnjava i svađa oko droge. Počinitelj je navodno bio diler.

"Droge ima skoro ko na placu tu, mislim ne u Čakovcu nego svugdje. Kupiš grah ili drogu, isto na kraju dođe", ističe Hasani Florim iz Čakovca, koji priznaje da je zabrinut. "Mi koji živimo normalno i ne želimo se baviti time, mi smo svi zabrinuti", kaže. 

Da je Čakovec siguran grad vjeruje Aleksandra Ličanin: "Ovakvi su slučajevi i situacije sporadične". 

Napadač bio u zatvoru?

Nasuprot parkirališta na kojem je došlo do pucnjave nalazi se Dom za starije osobe čija nam korisnica Ivanka Kontek govori: "Drugi su rekli da je bila policija, Crveni križ i da su čuli kao da je puknulo. Mi smo stari ljudi, kaj ja znam, opreza treba biti".

Iako se pojavila informacija da su propucani mladići u kafiću radili kao zaštitari na crno, vlasnica kafića to nam je demantirala i rekla da je riječ o gostima, kao i da nitko od djelatnika nije svjedočio obračunu koji se dogodio nakon zatvaranja kafića.

Počinitelj je od prije poznat policiji zbog gospodarskog kriminala, a navodno je zbog droge odslužio i zatvorsku kaznu u BiH. Oružje kojim je upucao mladiće posjeduje ilegalno.

"U takvim slučajevima teških kaznenih djela baratamo trenutno s kvalifikacijom ubojstva u pokušaju", dodao je glasnogovornik međimurske policije. 

Potraga za počiniteljem i dalje traje, postoji mogućnost da je pobjegao preko granice. Koji je motiv ovog zločina - utvrdit će se krim istragom.

PucnjavačakovecPolicijaCrna KronikaDroga
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