Doznajemo stanje ozlijeđenih mladića u Čakovcu, liječnik: 'Došlo je do teže ozljede'

Dvije osobe teško su ozlijeđene u pucnjavi koja se dogodila oko 4 sata ujutro u subotu na parkiralištu ugostiteljskog objekta u centru Čakovca, a policija još uvijek intenzivno traga za počiniteljem koji je pobjegao s mjesta događaja.

Kako doznaje RTL, ozlijeđeni su mladići u dobi od 22 i 28 godina. Zbog teških tjelesnih ozljeda zadržani su na liječenju, ali kako doznajemo, izvan životne opasnosti su.

"Zaprimili smo dvije muške osobe od 22 i 28 godina. Dečko od 22 godine je ozbiljnije ozlijeđen, ima dvije prostrijelne rane, on je u noći operiran, sad je stabilno i nije više u životnoj opasnosti, pratimo ga dalje. Dečko od 28 godina je zaprimljen gore na odjel kirurgije, on će isto vjerojatno biti zbrinut manjim kirurškim zahvatom u tijeku dana", rekao je dr. Nenad Vidanec, specijalist anesteziolog-reanimatolog intenzivne medicine.

Pacijent na odjelu kirurgije zadobio je prostrijelnu ranu križa, dok je teže ozlijeđeni ranjen u lijevu natkoljenicu i trbuh. "Metak je prošao kroz abdominalnu šupljinu tako da je došlo do povrede jetre, no metak je izašao. Pacijent je stabilno, kirurzi su ga zbrinuli", kazao je Vidanec te dodao da pacijenti nisu životno ugroženi.

Pucnjava na parkingu kafića

Podsjetimo, PU međimurska dojavu o pucnjavi zaprimila je u subotu u 4.03 sata. "Po dolasku hitne medicinske pomoći ozlijeđeni su prevezeni u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je utvrđeno da su zadobili teške tjelesne ozljede te su zadržani na liječenju", priopćili su.

Portal eMedjimurje doznaje da je situacija eskalirala nakon verbalnog i fizičkog sukoba više osoba. U potrazi za počiniteljem angažirane su sve raspoložive policijske snage. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.