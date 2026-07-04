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UŽAS NA PARKIRALIŠTU /

Dvije osobe ranjene u pucnjavi u centru Čakovca, traje potraga za napadačem

Dvije osobe ranjene u pucnjavi u centru Čakovca, traje potraga za napadačem
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Foto: Net.hr

Po dolasku hitne medicinske pomoći ozlijeđeni su prevezeni u Županijsku bolnicu Čakovec

4.7.2026.
9:09
danas.hr
Net.hr
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Dvije osobe teško su ozlijeđene u pucnjavi koja se dogodila oko 4 sata ujutro u subotu na parkiralištu ugostiteljskog objekta u centru Čakovca. Policija intenzivno traga za počiniteljem koji je nakon događaja pobjegao s mjesta događaja.

Policijska uprava međimurska dojavu o pucnjavi zaprimila je u subotu u 4.03 sata. "Po dolasku hitne medicinske pomoći ozlijeđeni su prevezeni u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je utvrđeno da su zadobili teške tjelesne ozljede te su zadržani na liječenju", priopćili su.

Prema dosad prikupljenim saznanjima, počinitelj se nakon događaja udaljio s mjesta događaja, a policija intenzivno traga za njim. Na terenu su angažirane sve raspoložive policijske snage.

Očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.

PucnjavaPu MeđimurskaKafićčakovec
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