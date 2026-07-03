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Pazite što su ukrali sa stadiona dok je Hrvatska igrala s Portugalom: Ekspresno su uhićeni

Pazite što su ukrali sa stadiona dok je Hrvatska igrala s Portugalom: Ekspresno su uhićeni
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Foto: PU međimurska

Materijalna šteta utvrdit će se naknadno, a protiv osumnjičenika će se podnijeti kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje da su počinili kazneno djelo krađe

3.7.2026.
11:08
Erik Sečić
PU međimurska
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Međimurska policija u noći na petak uhitila je dvojicu Mađara (34 i 21) koji su ukrali bakrene oluke, nosače oluka i bakreni krovni lim sa stadiona SRC Mladost u Čakovcu. 

Sumnje se da su oko 2.30 sati, dok je Hrvatska igrala utakmicu 1/16 finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala, popeli na krovište kućice za prodaju ulaznica smještenoj uz južnu tribinu. Tamo su alatom demontirali oluke i dio krovnog lima, a potom su dio ukradenih predemta ubacili u auto, a dio odložili na travu. 

Pazite što su ukrali sa stadiona dok je Hrvatska igrala s Portugalom: Ekspresno su uhićeni
Foto: PU međimurska

Njihov plan je propao nakon što ih je uočio savjesni građanin koji je prolazio uz stadion. Odmah je alarmirao policiju, naveo registraciju i detaljno opisao automobil u kojem su otišli sa stadiona.

Uhićeni i privedeni 

Otprilike sat vremena kasnije, policajci iz Postaje Prelog kradljivce su zaustavili na cesti između Hodošana i bivšeg graničnog prijelaza Goričan. U automobilu su pronašli dio ukradenog plijena, a muškarce su uhitili i priveli u čakovečku postaju na kriminalističko istraživanje.

Pazite što su ukrali sa stadiona dok je Hrvatska igrala s Portugalom: Ekspresno su uhićeni
Foto: PU međimurska

Materijalna šteta utvrdit će se naknadno, a protiv osumnjičenika će se podnijeti kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje da su počinili kazneno djelo krađe. 

Policijska uprava međimursku zahvaljuje građaninu na brzoj reakciji i dojavi. "Suradnja građana i policije predstavlja jednu od osnovnih komponenti koja uvelike doprinosi prevenciji kažnjivih ponašanja te time direktno utječe poboljšanje stanja sigurnosti na nekom području", istaknula je policija.

čakovecStadionKrađaHrvatska Nogometna ReprezentacijaPortugal
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