Kolinda oprala suce nakon poraza Vatrenih: 'Uvijek, ali uvijek nam to naprave!'

Bivša predsjednika Kolinda Grabar-Kitarović komentirala je u petak poraz Hrvatske od Portugala nakon kojeg je naša reprezentacija ispala sa Svjetskog prvenstva.

"Bilo je jako ludo, Portugalaca je bilo više, ali i mi smo bili glasni", kazala je Grabar-Kitarović, koja je utakmicu gledala uživo na stadionu BMO Field u Torontu, za portal 24sata.

Dramatični susret pratila je u VIP loži u kojoj su se između osalog nalazili i bivši predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Davor Šuker, legendarni portugalski golgeter Nuno Gomes, sadašnji predsjednik HNS-a Marijan Kustić, kao i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. "Blizu mene je bila i mama Cristiana Ronalda" dodala je Grabar-Kitarović.

'Uvijek nam to naprave'

Osvrnula i na suđenje te ustvrdila kako ne voli VAR provjere. "Uvijek, ali uvijek nam to naprave! Izmisle penal kojeg nema. Ma show, Ronaldo je morao dati gol i to je to", poručila je bivša predsjednica.

Podsjetimo, Hrvatska je u triler utakmici izgubila rezultatom 2:1. Vatreni su poveli golom Ivana Perišića, ali Portugal je preokrenuo susret golovima Ronalda s bijele točke i Goncala Ramosa. Hrvatskoj su na utakmici poništena tri pogotka, od kojih jedan u 13. minuti sudačke nadoknade.