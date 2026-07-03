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'IZMISLILI PENAL' /

Kolinda oprala suce nakon poraza Vatrenih: 'Uvijek, ali uvijek nam to naprave!'

Kolinda oprala suce nakon poraza Vatrenih: 'Uvijek, ali uvijek nam to naprave!'
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Foto: WILLIAM VOLCOV/imago stock&people/Profimedia

'Uvijek, ali uvijek nam to naprave! Izmisle penal kojeg nema', poručila je bivša predsjednica

3.7.2026.
9:55
Erik Sečić
WILLIAM VOLCOV/imago stock&people/Profimedia
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Bivša predsjednika Kolinda Grabar-Kitarović komentirala je u petak poraz Hrvatske od Portugala nakon kojeg je naša reprezentacija ispala sa Svjetskog prvenstva.

"Bilo je jako ludo, Portugalaca je bilo više, ali i mi smo bili glasni", kazala je Grabar-Kitarović, koja je utakmicu gledala uživo na stadionu BMO Field u Torontu, za portal 24sata.

Dramatični susret pratila je u VIP loži u kojoj su se između osalog nalazili i bivši predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Davor Šuker, legendarni portugalski golgeter Nuno Gomes, sadašnji predsjednik HNS-a Marijan Kustić, kao i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. "Blizu mene je bila i mama Cristiana Ronalda" dodala je Grabar-Kitarović. 

'Uvijek nam to naprave' 

Osvrnula i na suđenje te ustvrdila kako ne voli VAR provjere. "Uvijek, ali uvijek nam to naprave! Izmisle penal kojeg nema. Ma show, Ronaldo je morao dati gol i to je to", poručila je bivša predsjednica. 

Podsjetimo, Hrvatska je u triler utakmici izgubila rezultatom 2:1. Vatreni su poveli golom Ivana Perišića, ali Portugal je preokrenuo susret golovima Ronalda s bijele točke i Goncala Ramosa. Hrvatskoj su na utakmici poništena tri pogotka, od kojih jedan u 13. minuti sudačke nadoknade. 

Kolinda Grabar-kitarovićSvjetsko Prvenstvo 2026.Sp 2026.VatreniPortugal
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