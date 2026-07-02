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NAVIJAČICA BROJ JEDAN /

Kolinda ponovno uz Vatrene: Iz Toronta se javila u posebnom izdanju

Kolinda ponovno uz Vatrene: Iz Toronta se javila u posebnom izdanju
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Foto: Lana Slivar Dominic/HINA/POOL/PI

Nakon što je Vatrene bodrila tijekom susreta protiv Gane u Philadelphiji, ovoga puta javila se iz Toronta, gdje će pratiti večerašnji dvoboj protiv Portugala

2.7.2026.
12:34
Hot.hr
Lana Slivar Dominic/HINA/POOL/PI
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Hrvatsku nogometnu reprezentaciju noćas očekuje jedna od najvažnijih utakmica dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva. Vatreni će u osmini finala odmjeriti snage s Portugalom, a susret na stadionu BMO Field u Torontu počinje u 1 sat po hrvatskom vremenu.

Podršku hrvatskim nogometašima s tribina će ponovno pružiti bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović (58), koja je i ranije pokazala da je jedna od najvjernijih navijačica reprezentacije.

Nakon što je Vatrene bodrila tijekom susreta protiv Gane u Philadelphiji, ovoga puta javila se iz Toronta, gdje će pratiti večerašnji dvoboj protiv Portugala.

Kolinda ponovno uz Vatrene: Iz Toronta se javila u posebnom izdanju
Foto: Instagram story

 

Sportsko izdanje za večerašnju tekmu

Na svom Instagram profilu objavila je fotografiju na kojoj pozira ispred velikog natpisa "Welcome to Toronto". Za ovu prigodu odabrala je ležerno sportsko izdanje, prepoznatljivu crvenu jaknu u bojama hrvatske reprezentacije, koju je kombinirala s jednostavnom bijelom majicom.

Uz fotografiju je kratko poručila: "The place to be!", dodavši emotikon nogometne lopte te označivši službene profile Hrvatskog nogometnog saveza i FIFA-e.

Objavu je popratila i hashtagovima vezanima uz Svjetsko prvenstvo, jasno dajući do znanja da je spremna za novu večer navijanja i podršku hrvatskoj reprezentaciji u borbi za plasman u četvrtfinale.

Kolinda Grabar KitarovićSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.
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