Hoće li utakmica Portugala i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu biti odgođena?

Hrvatska i Portugal susrest će se u šesnaestini finala Svjetskog nogometnog prvenstva u Torontu u noći na petak u 1 sat po našem vremenu, a utakmicu bi mogli dodatno otežati zahtjevni vremenski uvjeti, a špekulira se i o odgodi. Prognozira se temperatura oko 32 °C, uz osjećaj topline koji može dosezati čak 42 °C, a postoji i mogućnost pojave grmljavinskih nevremena, zbog čega mi utakmica Portugala i Hrvatske mogla biti i odgođena. Tako, naime, piše portugalski list A Bola u tekstu pod nazivom: "Oluje prijete Portugalu i Hrvatskoj".

Kanadske meteorološke službe izdale su, naime, žuto upozorenje zbog mogućih oluja koje bi se mogle razviti između 13 i 22 sata po lokalnom vremenu. Budući da je početak utakmice zakazan za 19 sati, postoji realna šansa da vremenske neprilike utječu na tijek susreta.

FIFA je ranije definirala protokole za igranje u uvjetima velikih vrućina, ali zasad nema najava da bi se utakmice zbog toga odgađale ili prekidale. Na svim otvorenim stadionima uvedene su i dodatne mjere zaštite, poput klimatiziranih klupa za igrače i stožer, osigurane vode i napitaka s elektrolitima, leda, hladnih ručnika, ventilatora te sustava za raspršivanje maglice i stvaranje hlada.

Raspored natjecanja planiran je nakon detaljne analize rizika od visokih temperatura koju je provela FIFA za svaku lokaciju. Kod grmljavinskih oluja pravila su stroža. Ako se oluja približi na udaljenost manju od 13 kilometara od stadiona, utakmica se mora prekinuti kako bi se osigurala sigurnost igrača i gledatelja.

Već su i portugalski treninzi imali problema s vremenom. U srijedu je zbog jakog vjetra postojala mogućnost da se trening uopće ne održi, no uvjeti su se na kraju stabilizirali pa je odrađen bez većih smetnji. U dosadašnjih deset međusobnih susreta Portugal je bio uspješniji sa sedam pobjeda, dva dvoboja završila su bez pobjednika, dok je Hrvatska jednom slavila u prijateljskoj utakmici 2024. godine.