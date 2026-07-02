Hrvatska igra protiv Portugala za osminu finala SP-a, pratite sva događanja i atmosferu

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Veliki vodič o SP-u 2026: Raspored i satnice svih utakmica
Hrvatska u petak u 01:00 ujutro igra šesnaestinu finala SP-a protiv Portugala. Sva događanja vezana za utakmicu pratite na portalu Net.hr
Hrvatska nogometna reprezentacija u noći sa četvrtka na petak u 01:00 ujutro, u šesnaestini finala Svjetskog nogometnog prvenstva, igra protiv jakog Portugala. Sva događanja uoči ove spektakularne utakmice, sve najnovije informacije, atmosferu iz Toronta, Hrvatske, iz svakog mjesta gdje hrvatski puk obitava i diše za Vatrene, pratite na portalu Net.hr.
6.30 - Hrvatski navijači noć prije utakmice Portugala i Hrvatske bili su dobro raspoloženi i zavladali Torontom.