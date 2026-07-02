Hrvatska igra protiv Portugala za osminu finala SP-a, pratite sva događanja i atmosferu

Hrvatska nogometna reprezentacija u noći sa četvrtka na petak u 01:00 ujutro, u šesnaestini finala Svjetskog nogometnog prvenstva, igra protiv jakog Portugala. Sva događanja uoči ove spektakularne utakmice, sve najnovije informacije, atmosferu iz Toronta, Hrvatske, iz svakog mjesta gdje hrvatski puk obitava i diše za Vatrene, pratite na portalu Net.hr.

Zlatko Dalić i Dominik Livaković izašli su pred novinare u Torontu i najavili utakmicu protiv Portugala: "Ključ će biti u veznom redu, Portugal ima sjajnu ekipu, u vezi će se utakmica lomiti."

i izašli su pred novinare u Torontu i najavili utakmicu protiv Portugala: "Ključ će biti u veznom redu, Portugal ima sjajnu ekipu, u vezi će se utakmica lomiti." Portugalski izbornik Roberto Martinez na konferenciji za medije nahvalio je Hrvatsku: "Hrvati su rođeni sa sportom u venama".

na konferenciji za medije nahvalio je Hrvatsku: "Hrvati su rođeni sa sportom u venama". Sandro Perković, trener FC Noah iz Armenije, u podcastu portala Net.hr "Maksanov korner" najavio je utakmicu Hrvatske i Portugala: "Portugal nam ne leži, ali siguran sam da ćemo ih proći. Evo i zašto".

trener FC Noah iz Armenije, u podcastu portala Net.hr "Maksanov korner" najavio je utakmicu Hrvatske i Portugala: "Portugal nam ne leži, ali siguran sam da ćemo ih proći. Evo i zašto". Kamera portala Net.hr bit će na Trgu bana Josipa Jelačića i donosit atmosferu.

6.30 - Hrvatski navijači noć prije utakmice Portugala i Hrvatske bili su dobro raspoloženi i zavladali Torontom.