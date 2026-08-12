Njemački novinar podigao buru u Beogradu: Pogledajte što je rekao pred Zelenskim i Vučićem

Pitanje njemačkog novinara Michaela Martensa upućeno ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom izazvalo je burne reakcije na društvenim mrežama. Medijski eho je mali, a FAZ je izrazio žaljenje, piše Deutsche Welle (DW) u utorak.

"Što mi Europljani možemo konkretno učiniti kako bismo vam pomogli da ubijete više Rusa? Naravno, više ruskih vojnika?" To je novinar njemačkog lista Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Michael Martens pitao predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog u Beogradu, u subotu 8. kolovoza, na zajedničkoj konferenciji za medije s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Video-snimka Martensovog pitanja tijekom vikenda se brzo proširila društvenim mrežama. Dok su pojedini hvalili dopisnika FAZ-a zbog "jasnih riječi", drugi su ga optuživali za govor mržnje ili za pristranost koja nije primjerena novinaru.

There is something profoundly grotesque about a journalist casually asking the Ukranian President Zelensky how Europeans can "help kill more Russians"



It turns out to be German journalist Michael Martens.

Martens’s grandfather served as a senior Wehrmacht officer during Nazi… pic.twitter.com/ptgPun3wTc — Richard (@ricwe123) August 10, 2026

Zaharova: 'Nasljedni nacist'

Martens je nakon kritika na svom nalogu na mreži X napisao da je pitanje bilo aluzija na citat britanskog političara Winstona Churchilla. Tadašnji britanski premijer je odluku o podršci jugoslavenskom pokretu otpora u Drugom svjetskom ratu navodno sveo na vojno pitanje: "Tko ubija najviše Nijemaca i kako im možemo pomoći da ih ubiju još više?"

Ruska državna novinska agencija TASS prenijela je izjavu glasnogovornice Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marije Zaharove koja je, pozivajući se na činjenicu da je Martensov djed bio pripadnik zapovjednog stožera Wehrmachta, dopisnika FAZ-a nazvala "nasljednim nacistom", prenosi novinska agencija epd.

List Die Welt, jedini od uglednih medija u Njemačkoj, prenosi vijest agencije epd, u kojoj stoji da je FAZ izrazio žaljenje zbog pitanja svog dopisnika. Glasnogovornica izdavačke kuće FAZ izjavila je, odgovarajući na upit epd-a, da je to pitanje bilo "nesretno formulirano".

FAZ će odgovoriti pravnim sredstvima

Martens se, kako je navedeno, osvrnuo na aktualne rasprave vojnih stručnjaka koje se bave pitanjem "kako rusku vojsku dovesti u kadrovske poteškoće kako bi Rusija bila potaknuta na mirovne pregovore". Glasnogovornica izdavača naglasila je kako stav FAZ-a nije da treba usmrtiti što veći broj ruskih vojnika. "FAZ se zalaže za međunarodnim pravom zajamčeno pravo Ukrajine na samoobranu i za što skoriji završetak ruskog agresorskog rata", rekla je ona za epd.

Potom je navela da su u vezi s ovom konferencijom za novinare uslijedile klevete i prijetnje upućene Martensu. "To je neprihvatljivo. Sloboda medija podrazumijeva i pravo postavljanja pitanja, naročito na konferencijama za novinare." FAZ će, kako je istaknuto, na prijetnje svojim zaposlenima odgovoriti pravnim sredstvima, prenosi Die Welt.

'Vjerojatno nije mrzitelj Rusa'

Berliner Zeitung (BZ) u komentaru pita: "Kako je moguće da jedan njemački novinar i dugogodišnji urednik lista Frankfurter Allgemeine Zeitung pred cjelokupnom javnošću postavi ukrajinskom predsjedniku takvo pitanje?"

"Ima li to ima veze s tim što je njegov djed, vojni sudac i časnik u Vrhovnom zapovjedništvu Wehrmachta, više puta sjedio za ručkom s Adolfom Hitlerom? Neprevladana obiteljska povijest, zagušujuća nasljedna krivica, koja konačno i neočekivano dobiva priliku da se isprazni kroz samozvani pravednički gnjev zbog ruskog agresorskog rata?", piše Thomas Fasbender za BZ.

"Vjerojatno on nije mrzitelj Rusa, to mu nikako ne bih imputirao. Riječ je o nečemu sasvim drugom. Unuk, rođen 1973. godine, zna: slično tisućama drugih, njegov djed je kažnjen previše blago, zapravo nikako. U Saveznoj Republici Njemačkoj postao je predsjednik senata. Ne znam koliko je smrtnih presuda moj djed izrekao protiv uhvaćenih dezertera, napisao je unuk prije dvije godine. Njegov pogled u prošlost povezan je s osjećajem nepravedne blagosti, to se ne smije ponoviti.

Poziv na kaznu za Rusiju i Ruse zadovoljava tu neispunjenu potrebu za ispaštanjem vlastite, kolektivne i, u Martensovom slučaju, obiteljske krivnje. Frustracija pravdom iz vlastite, njemačke povijesti projektira se na drugu, rusku povijest", piše BZ.

I ističe da Martens nije usamljen slučaj: "Naša moralna katastrofa je prisutna, bez obzira na to koliko je potisnuta ili relativizirana. Protuotrov je samoproglašena, aktivirajuća moralna nadmoć, kao i bijes i ogorčenje pred grijesima trećih strana. Oni nas izvlače iz đavoljeg kruga vlastitog stida, potisnute krivice. Svojim agresorskim ratom koji krši međunarodno pravo, Golijat protiv Davida, grub i bezobziran, Rusija pruža savršen povod. Putinov rat obećava rasterećenje kroz ogorčenje."

"Rusija treba ispaštati, i za vlastitu krivicu, ali i za našu neokajanu u paketu. Možda drugačijim rječnikom, ali ne manje oštro, to zahtijevaju i 'jastrebovi' među novinarima i političarima. Biti jednom na pravoj strani povijesti, to podiže raspoloženje. Nakon više od osam desetljeća Putin rehabilitira moralnu simetriju. Samo da nekom ne padne na pamet ideja da bismo mu mogli biti zahvalni za njegov rat", zaključuje Berliner Zeitung.