Izbornik Belgije nije štedio hrvatskog kapetana uoči utakmice: 'Modrić je primjer, model i uzor'

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Portugalski izbornik Roberto Martínez uoči dvoboja s Hrvatskom u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u Torontu biranim je riječima govorio o hrvatskoj reprezentaciji, istaknuvši sportsku kulturu zemlje, ali i veličinu Luke Modrića.

"Hrvati su rođeni sa sportom u venama", poručio je Martínez na konferenciji za medije uoči utakmice koja će odlučiti putnika u osminu finala.

Španjolski stručnjak preuzeo je portugalsku reprezentaciju u siječnju 2023. godine, nakon odlaska Fernanda Santosa. Od tada je Portugal pod njegovim vodstvom odigrao 43 utakmice, ostvarivši 29 pobjeda, devet remija i samo pet poraza. Najveći uspjeh zasad ostvario je osvajanjem Lige nacija 2025. godine, dok je na posljednjem Europskom prvenstvu njegova momčad zaustavljena u četvrtfinalu, gdje je nakon izvođenja jedanaesteraca bolja bila Francuska.

Posebnu pažnju privlači činjenica da bi dvoboj u Torontu mogao biti posljednji nastup na svjetskim prvenstvima za dvojicu nogometnih velikana – Luku Modrića i Cristiana Ronalda.

Martínez je naglasio kako obojica predstavljaju uzore generacijama sportaša diljem svijeta.

"To su igrači koji su toliko dugo na vrhunskoj razini i zato su posebni. Impresivan je broj utakmica koje je odigrao Luka, baš kao i naš kapetan Cristiano Ronaldo. Modrić je primjer, model i uzor mnogim sportašima, obilježio je čitavu jednu generaciju. Isto vrijedi i za našeg kapetana. Obojica su istinske nogometne ikone", rekao je portugalski izbornik.