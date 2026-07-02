Toronto preplavile rijeke Hrvata, na stadionu će ih biti 20.000! Pogledajte atmosferu

UŽIVO IZ KANADE /

Nekoliko sati uoči ključne utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala, ulice Toronta preplavili su hrvatski navijači. Reporterka Ivana Ivanda Rožić javila se uživo s lica mjesta i prenijela djelić užarene, ali mirne atmosfere koja najavljuje sportski spektakl. Dok su navijači i igrači spremni, pogled je usmjeren prema nebu koje bi moglo pomrsiti planove.

Prema procjenama, na stadionu kapaciteta 43 tisuće mjesta očekuje se čak 20.000 hrvatskih navijača, što znači da će tribine biti obojane u prepoznatljive crveno-bijele kvadratiće. Reporterka je zatekla navijače u manjim grupicama, raspršenima po gradu, u iščekivanju otvaranja Hrvatske kuće, središnjeg mjesta okupljanja.

"Ona slavna i iznimno poznata hrvatska zastava krenut će put Hrvatske kuće pa sve do stadiona", izvijestila je Ivanda Rožić, dodavši kako su kanadske vlasti izdale stroga pravila za povorku.

Zanimljivo je da se ruta hrvatskih navijača presijeca s onom portugalskih, no sudeći prema atmosferi na terenu gdje se navijači obiju reprezentacija druže bez ikakvih problema, ne očekuju se incidenti.

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Da su igrači i navijači jedno srce, potvrdila je i scena ispred hotela u kojem je smještena reprezentacija. Brojni navijači okupili su se s dresovima i zastavama, nadajući se fotografiji sa svojim idolima, a nekima je to i pošlo za rukom. "Toronto je dosad bio sretan hrvatskoj reprezentaciji i nadamo se da će tako biti i večeras", zaključila je reporterka.

Vrućina i prijetnja s neba

Ipak, postoji jedan faktor koji bi mogao utjecati na utakmicu, a to je vrijeme. U Torontu je izmjereno 29 Celzijevih stupnjeva, što su teški uvjeti za igru, ali još veća briga je narančasto upozorenje izdano zbog moguće grmljavine. Ukoliko dođe do grmljavinskog nevremena, utakmica se mora prekinuti ili odgoditi.

"Bile su neke prognoze da će možda pasti kiša, da će biti nevrijeme", kazala je Rožić, ističući ozbiljnost situacije. Unatoč tome, zasad se čini da će se utakmica odigrati prema planu, a navijači, puni elana i zanosa, ne dopuštaju da im išta pokvari raspoloženje.