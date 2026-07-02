Vini Jurčić u 'Specijalistima Zagreb' tumači višu inspektoricu: 'Obožavam stvarati likove'

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Nova RTL-ova kriminalistička serija “Specijalisti Zagreb” kreće 7. rujna i donosi napete priče sa zagrebačkih ulica. U ulozi više inspektorice Ane Kirin gledatelje će osvojiti glumica Vini Jurčić (31), jedna od najtraženijih mladih domaćih glumica. Jurčić je od najranijeg djetinjstva na sceni, a danas iza sebe ima zapažene uloge u domaćim i međunarodnim projektima te kazalištima diljem Hrvatske. Uz nju, u seriji glume i Peđa Gvozdić, Toni Gojanović te Ivan Barišić, koji čine tim policijskih inspektora različitih karaktera. Serija će se prikazivati od 7. rujna ponedjeljkom u udarnom terminu na RTL-u, a epizode će biti dostupne i na platformi Voyo prije televizijskog emitiranja.