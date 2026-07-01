Gotovo je s jeftinim 'glupostima'? Stručnjak se ne slaže: 'Biznis nije ugrožen'

KUPITI ILI ODUSTATI? /

To je jedna od onih stvari za koje se pitaš "Kako smo prije uopće živjeli bez toga?". Jeftine gluposti, pardon, jeftine neophodne stvarčice od danas su malo manje jeftine. Temu i Shein sad stižu uz 3 eura više carine po artiklu. Ja sam neki dan baš gledao da bi uzeo ribički štap i rolu za ukupno 41 euro i sad će me te dvije stvari koštati 47 eura - i zbog toga ću odustati od kupnje. Šalim se. Naravno da neću. Rijetko tko od onih koji vole kliknuti "stavi u košaricu" će odustati, samo ćemo sad malo više napuniti državni proračun. Za Direkt je sve komentirao marketinški stručnjak David Peranić.

Hoće li sada biti manje narudžbi sa Temua i Sheina?

To tek treba vidjeti, ali kakve su bile najave, ne očekujem baš značajni smanjenje. I sa ovim carinama cijene će i dalje biti jeftinije nego lokalno.

Koliko nas je privlačilo što je sve bilo tako jeftino?

Naravno, to je mamac. Temu je odličan, to je više od jedne stvari. Oni koriste puno psiholoških faktora i onog osjećaja da je nešto besplatno. Sad se već stvorila navika kod velikog broja ljudi i nestao je strah od nepoznatog tako da mislim da im biznis nije ugrožen.