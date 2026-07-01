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TRENIRAO RONALDA /

Poznati hrvatski trener: 'Portugal je favorit, ali mi imamo što reći'

Utakmica Hrvatske i Portugala koja će se 3. srpnja u 1 sat ujutro igrati u Torontu bit će emotivna ne samo za navijače dviju reprezentacija, nego i za cijeli nogometni svijet. Nakon nje na Svjetskom prvenstvu više nećemo gledati jednog od dvojice velikana – Luku Modrića ili Cristiana Ronalda.

Kako cijelu situaciju vidi hrvatski trener Dinko Jeličić, koji je radio s Cristianom Ronaldom, pogledajte u videu na vrhu teksta.

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1.7.2026.
20:30
Sportski.net
Portugalska Nogometna ReprezentacijaHrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Dinko Jeličić
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