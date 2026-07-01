Engleski mediji bjesni na poluvremenu: Spominju katastrofu i krađu

Demokratska republika Kongo na poluvremenu šokantno vodi protiv Engleske. Takav rezultat nije nitko očekivao, a malo je reći da su engleski mediji u šoku.

Tako Daily Mail piše "Engleska protiv DR Konga: Tri lava umalo gube 0-2 prije nego što je Harry Kane ostao bez dosuđenog penala unatoč VAR provjeri. Englezi imaju prvo poluvrijeme za zaborav"

Na nedosuđeni jedanaesterac se također fokusira i The Sun "Harry Kane 'pokraden za najočitiji penal koji sam ikad vidio, Englezi i navijači bijesni."

"Kaneu nije dosuđen penal nakon što je DR Kongo rano zabio i pogodio stativu u katastrofalnom prvom poluvremenu za Englesku", piše The Mirror.