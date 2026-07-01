Mogu li povratnici prirediti još jedno iznenađenje ili će favoriti ipak proći dalje?

Šesnaestina finala SP-a 0 Engleska : 0 DR Kongo

Uživo

Utakmica počinje u 18 sati

SASTAVI:

Engleska: Pickford - Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly - Anderson, Rice - Madueke, Bellingham, Rashford - Kane

DR Kongo: Mpasi Nzau - Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku - Moutoussamy, Sadiki, Mbuku - Mukau, Cipenga, Wissa

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Nastavlja se nokaut-faza Svjetskog prvenstva. U sedmoj utakmici šesnaestine finala snage će odmjeriti Engleska i DR Kongo. Bit će to ogled jednog od favorita prvenstva i reprezentacije koja se na svjetsku smotru vratila nakon više od 40 godina.

Engleska je grupnu fazu završila na prvom mjestu sa sedam bodova, pritom pobijedivši Hrvatsku i Panamu, dok je momčad iz centralne Afrike slavila protiv Uzbekistana, remizirala s Portugalom i izgubila od Kolumbije.

Može li DR Kongo nastaviti živjeti svoj san ili će ga moćna Engleska zaustaviti već u šesnaestini finala, saznajte od 18 sati.