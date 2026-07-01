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ŠESNAESTINA FINALA /

Mogu li povratnici prirediti još jedno iznenađenje ili će favoriti ipak proći dalje?

Mogu li povratnici prirediti još jedno iznenađenje ili će favoriti ipak proći dalje?
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Foto: Bradley Collyer, PA Images/Alamy/Profimedia

Tekstualni prijenos uživo počinje u 18:00

1.7.2026.
17:22
Sportski.net
Bradley Collyer, PA Images/Alamy/Profimedia
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Šesnaestina finala SP-a
1. srpnja
18:00
0
Engleska
 
:
0
DR Kongo
 

Uživo

Utakmica počinje u 18 sati

SASTAVI:

Engleska: Pickford - Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly - Anderson, Rice - Madueke, Bellingham, Rashford - Kane

DR Kongo: Mpasi Nzau - Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku - Moutoussamy, Sadiki, Mbuku - Mukau, Cipenga, Wissa

Najava

Nastavlja se nokaut-faza Svjetskog prvenstva. U sedmoj utakmici šesnaestine finala snage će odmjeriti Engleska i DR Kongo. Bit će to ogled jednog od favorita prvenstva i reprezentacije koja se na svjetsku smotru vratila nakon više od 40 godina.

Engleska je grupnu fazu završila na prvom mjestu sa sedam bodova, pritom pobijedivši Hrvatsku i Panamu, dok je momčad iz centralne Afrike slavila protiv Uzbekistana, remizirala s Portugalom i izgubila od Kolumbije.

Može li DR Kongo nastaviti živjeti svoj san ili će ga moćna Engleska zaustaviti već u šesnaestini finala, saznajte od 18 sati.

Dr KongoSvjetsko Prvenstvo 2026.Engleska Nogometna Reprezentacija
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