Tko je ovaj čovjek? Nepomično stoji cijelu utakmicu i hit je Svjetskog prvenstva

Michel Nkuka Mboladinga ime je koje mnogima možda ne znači puno, ali u svijetu nogometa riječ je o poznatom navijaču koji se povezuje s reprezentacijom Demokratske Republike Kongo. Od siječnja ove godine privukao je veliku medijsku pažnju, posebno na Afričkom kupu nacija, gdje je postao viralna pojava.

Poznat i pod nadimkom “Lumumba Vea” ili “živa statua”, Mboladinga je jedan od najprepoznatljivijih navijača na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Globalnu popularnost stekao je zbog svoje sposobnosti da tijekom cijele utakmice ostane potpuno nepomičan, imitirajući statuu, kao i zbog upečatljivog izgleda.

Zbog zdravstvenih mjera vezanih uz izbijanje ebole u DR Kongu, propustio je prvu utakmicu svoje reprezentacije na turniru. Međutim, viđen je na drugom susretu protiv Kolumbije, koji je DR Kongo izgubio 1:0, ali je njegov nastup ponovno privukao veliku pažnju javnosti.

Mboladinga je tijekom utakmica poznat po tome da stoji potpuno mirno, s podignutom jednom rukom. Odjeven je u odijelo – jaknu, košulju, kravatu i hlače, često u bojama zastave DR Konga.

Foto: Ulises RUIZ/AFP/Profimedia

Njegov stav inspiriran je statuom Lumumbe koja se nalazi u Kinshasi, glavnom gradu DR Konga, a posvećena je Patriceu Lumumbi, prvom premijeru neovisne države iz 1960. godine. Upravo po toj poveznici dobio je i svoj nadimak “Lumumba Vea”.

Na utakmici u Estadio Akronu stigao je oko sat vremena prije početka, odjeven u crvenu jaknu i kravatu, žutu košulju i plave hlače. Početkom susreta popeo se na postolje iza klupe DR Konga, gdje je stajao nepomično s podignutom desnom rukom.

Nakon poluvremena vratio se na svoje mjesto s nekoliko minuta zakašnjenja, ali je ostao stajati do kraja utakmice, pa čak i nekoliko minuta nakon posljednjeg sučevog zvižduka.

Iako nije želio davati intervjue, na pitanje je li sretan što je napokon na Svjetskom prvenstvu samo je kimnuo i nasmiješio se.

DR Kongo je u posljednjem susretu odigrao 1:1 protiv Portugala u Houstonu, dok je Mboladinga ranije ove godine propustio i kvalifikacijsku utakmicu protiv Jamajke, u kojoj je njegova reprezentacija osigurala povratak na Svjetsko prvenstvo nakon 52 godine, zbog problema s vizom. Pokušao ju je ishoditi putujući u Keniju i Etiopiju, budući da se utakmica igrala u Guadalajari.