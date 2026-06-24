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'hvala snagama i precima' /

Ganski 'duhovni iscjelitelj' tvrdi da je zaustavio Harryja Kanea: 'Sada ga oslobađam'

Ganski 'duhovni iscjelitelj' tvrdi da je zaustavio Harryja Kanea: 'Sada ga oslobađam'
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Foto: Profimedia/ Screenshot: X/weloveghana042

Nakon susreta, Bonsam je izjavio kako će 'skinuti kletvu' s Kanea i osloboditi ga za sljedeće utakmice.

24.6.2026.
18:42
Sportski.net
Profimedia/ Screenshot: X/weloveghana042
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Gana i Engleska odigrale su utakmicu bez pogodaka na Svjetskom prvenstvu, a nakon tog remija obje reprezentacije nalaze se u skupini s Hrvatskom, gdje i jedna i druga momčad imaju po četiri osvojena boda.

Uoči susreta pažnju je privukla izjava ganskog duhovnog iscjelitelja Kwakua Bonsama, koji je tvrdio da je “bacio kletvu” na engleskog napadača Harryja Kanea. Kako bilo, Kane je u toj utakmici imao priliku zabiti pogodak iz situacije koja je za njegove standarde bila vrlo izgledna, no zvijezda Bayerna i jedan od najboljih napadača svijeta nije uspjela zatresti mrežu.

Nakon susreta, Bonsam je izjavio kako će “skinuti kletvu” s Kanea i osloboditi ga za sljedeće utakmice.

“Kad govorimo o duhovnom radu, ja sam najmoćniji duhovni iscjelitelj na svijetu. Vezao sam ga za utakmicu protiv Gane i sada ću osloboditi Harryja Kanea kako bi u sljedećem susretu mogao zabiti,” rekao je Bonsam.

Dodao je i kako nema ništa osobno protiv engleskog kapetana: “Harry Kane, nemoj se ljutiti na mene, mi smo prijatelji, ali morao sam učiniti što sam morao. Sada te oslobađam da možeš zabiti u sljedećoj utakmici. Zahvaljujem se snagama i precima, ja sam najmoćniji duhovni iscjelitelj na svijetu.”

Bilo da je riječ o “nadnaravnom utjecaju” ili jednostavno slabijoj večeri, Kane je protiv organizirane i disciplinirane Gane ostao bez pogotka, a Engleska bez pobjede.

Harry KaneVještacSp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.
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