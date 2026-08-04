Suočena s kritikama zbog izgleda, Georgina prekinula šutnju: Evo što joj je rekao Ronaldo

Španjolska manekenka i poduzetnica Georgina Rodríguez (32), zaručnica nogometne zvijezde Cristiana Ronalda (41), odlučila je stati na kraj kritikama na račun svog izgleda.

U opširnoj i emotivnoj objavi na Instagramu, podijelila je svoja razmišljanja o pritiscima s kojima se suočavaju žene u javnom životu te otkrila kakvu joj je podršku pružio partner.

Objavivši seriju fotografija s ljetovanja na jahti, među kojima su i one koje su očito snimili paparazzi i koje su potaknule negativne komentare, Georgina je izravno odgovorila na napise o svom tijelu.

"Ti ne živiš od svog izgleda"

"Ovih dana vidjela sam svakakve komentare na moje fotografije s broda. Jedni komentiraju moje tijelo, drugi me brane", započela je Georgina. Priznala je da ju je situacija zabrinula, pogotovo jer se bavi poslom u kojem je izgled važan. U razgovoru s Cristianom, povjerila mu se: "Brine me što me sada nazivaju debelom, jer živim od svog imidža".

Foto: Profimedia

Njegov odgovor, kako je otkrila, bio je snažna lekcija o samopoštovanju. "Ti ne živiš od svog izgleda. Živiš od onoga što jesi. Savršena žena. Lijepa, sa sjajnim tijelom, majka, dobra osoba, uspješna i živiš život s ljubavlju. Što više želiš? Normalno je da ti zavide", rekao joj je Ronaldo. Georgina je dodala kako je to samo dio razgovora koji ju je podsjetio na ono što je uistinu važno. "Zanimljivo je da se ovo događa svakog ljeta. Svake godine moje tijelo ponovno postane vijest", primijetila je.

Prava sreća nema veličinu

U nastavku objave, Georgina je postavila nekoliko ključnih pitanja koja se tiču nametnutih standarda ljepote. "Pitam se... gdje je standard? Tko odlučuje koje je tijelo 'ispravno'? Zar zaista i dalje mislimo da sreća ima veličinu?". Objasnila je kako vježba jer je to čini sretnom i ispunjenom, a ne zbog borbe s kilogramima. "To mi daje zdravlje, mentalni mir, disciplinu i energiju. Nikada to nije bila borba za mršavljenje, već način da se brinem o sebi", istaknula je.

Foto: profimedia

Kao majka šestero djece, od kojih su tri djevojčice, naglasila je važnost vrijednosti koje želi prenijeti na njih, zajedno s Cristianom. "Ako postoji nešto čemu ih želim naučiti, to je da vrijednost osobe nikada ne može ovisiti o tijelu ili mišljenju nepoznatih ljudi", napisala je.

Svoju je poruku zaključila definicijom osobnog uspjeha. "Za mene, pravi uspjeh nikada nije bio uklapanje u standard koji je netko izmislio. Pravi uspjeh je živjeti u miru. Biti okružena ljudima koje volim. Uživati u obitelji i prijateljima. Čuvati zdravlje. Smijati se. Učiti. Živjeti", poručila je, a njezina iskrenost naišla je na val odobravanja i podrške pratitelja.