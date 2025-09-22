Georgina je trudna? Strogi zakon mogao bi biti razlog Ronaldovih zaruka

Portugalski nogometaš Cristiano Ronalda (40) i njegova partnerica Georgina Rodríguez (31) su u vezi devet godina, a zaručili su se 11. kolovoza ove godine. Iako su svi očekivali brzo vjenčanje, par je najavio da će svadba biti tek za devet mjeseci, na ljeto 2026. godine, što je izazvalo spekulacije o tome zašto su zaruke došle baš u ovo vrijeme.

Prema pisanju stranih medija, kruže glasine da bi Georgina mogla biti trudna, što bi ujedno moglo biti i razlog zbog kojeg je Ronaldo poklonio Georgini dijamantni prsten. Georgina i Ronaldo posljednjih nekoliko godina s djecom žive u Saudijskoj Arabiji, a s obzirom na strogi zakon, par se navodno zaručio kako bi izbjegao pravne probleme.

Naime, zakon u ovoj zemlji zabranjuje muškarcima da žive s neudatom ženom, što je postalo ozbiljno pitanje nakon što je Ronaldo produžio svoj ugovor s Al-Nasrom na još dvije godine vrijedan nevjerojatnih 577,68 milijuna eura.

Foto: Profimedia

Zašto još nisu ozakonili vezu?

Podsjetimo, Georgina je ranije ovoga mjeseca na Instagramu potvrdila zaruke romantičnom objavom, na kojoj se njezina ruka nalazi preko Ronaldove, uz natpis:

"Uzimam. U ovom i u svim svojim životima".

Ronaldo je s Georginom u vezi devet godina, a ranije je objašnjavao zašto brak još nisu ozakonili:

"Uvijek joj kažem, kad osjetimo taj klik. Kao i sve u našem životu i ona zna na što mislim. To može biti za godinu dana, za šest mjeseci ili za mjesec. Tisuću posto sam siguran da će se dogoditi."

Par zajedno ima dvije kćeri – Alanu (7) i Bellu (3). Bella je rođena kao blizanka, no njezin brat Angel tragično je preminuo pri porodu. Cristiano još ima troje djece koju je dobio putem surogat majki prije nego što je upoznao Georginu.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Gume se pale, motor grmi, a publika je očarana: Bili smo na natjecanju u driftanju kraj Velike Gorice