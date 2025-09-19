VOYO PREMIJERA /

'Tajkun 2' je stigao! Prvu epizodu gledajte odmah na Voyo!

Foto: Voyo

Što donosi prva epizoda? Ako niste još pogledali - upalite Voyo odmah!

19.9.2025.
7:30
Hot.hr
Voyo
Druga sezona meapopularne krimi drame 'Tajkun 2' napokon je ugledala svjetlo ekrana. I to samo na platformi Voyo. Ne propustite prvu epizodu o kojoj će brujati cjela regija. 'Tajkun' se vratio! U novoj, nikad do sada viđenoj sezoni, koju su fanovi čekali čak pet godina, Dragan Bjelogrlić se vraća u glavnoj ulozi. Uz njega je nova glumačka postava, u kojoj se ističe naš poznati glumac Dejan Aćimović.

Foto: Voyo

A što sve donosi prva epizoda uzbudljive nove sezone 'Tajkuna 2' - pročitajte u nastavku.

Prvi kadrovi prve epizode donose takvu napetost da ćete zadržati dah gledajući

Tko je djevojčica s balonima i zašto stoji na rubu zgrade? Prvi kadrovi prve epizode nikad viđene nove sezone izazvat će u vama napetost kakvu niste očekivali. Uz malo riječi, puno odlične glume, savršene kadrove i glazbu, uvod 'Tajkuna 2' je uzbudljiv i vizualni je doživljaj koji nećete moći prestati gledati.

Foto: Voyo

Serija je snimana na top lokacijama, i odmah će vam biti jasno koliko se pazilo na svaki kadar i pokret koji pridonose tome da potpuno zaokupiraju pažnju gledatelja. Radnju je pratiti lako, zbog fenomenalnog scenarija i zavidne razine produkcije. No, nemojte se zavaravati. 'Tajkun 2' nije serija koja se gleda usput. Jer takvo što naprosto nije moguće, a u to ćete se uvjeriti kada pogledate prvu epizodu samo na platformi Voyo. Ono što je sasvim jasno već iz prvih kadrova je da nova sezona nadmašuje prethodnu. 

Foto: Voyo

Premijeru nove sezone serije 'Tajkun 2' gledajte odmah - samo na platformi Voyo!

