'Tajkun 2' je stigao! Prvu epizodu gledajte odmah na Voyo!
Što donosi prva epizoda? Ako niste još pogledali - upalite Voyo odmah!
Druga sezona meapopularne krimi drame 'Tajkun 2' napokon je ugledala svjetlo ekrana. I to samo na platformi Voyo. Ne propustite prvu epizodu o kojoj će brujati cjela regija. 'Tajkun' se vratio! U novoj, nikad do sada viđenoj sezoni, koju su fanovi čekali čak pet godina, Dragan Bjelogrlić se vraća u glavnoj ulozi. Uz njega je nova glumačka postava, u kojoj se ističe naš poznati glumac Dejan Aćimović.
A što sve donosi prva epizoda uzbudljive nove sezone 'Tajkuna 2' - pročitajte u nastavku.
Prvi kadrovi prve epizode donose takvu napetost da ćete zadržati dah gledajući
Tko je djevojčica s balonima i zašto stoji na rubu zgrade? Prvi kadrovi prve epizode nikad viđene nove sezone izazvat će u vama napetost kakvu niste očekivali. Uz malo riječi, puno odlične glume, savršene kadrove i glazbu, uvod 'Tajkuna 2' je uzbudljiv i vizualni je doživljaj koji nećete moći prestati gledati.
Serija je snimana na top lokacijama, i odmah će vam biti jasno koliko se pazilo na svaki kadar i pokret koji pridonose tome da potpuno zaokupiraju pažnju gledatelja. Radnju je pratiti lako, zbog fenomenalnog scenarija i zavidne razine produkcije. No, nemojte se zavaravati. 'Tajkun 2' nije serija koja se gleda usput. Jer takvo što naprosto nije moguće, a u to ćete se uvjeriti kada pogledate prvu epizodu samo na platformi Voyo. Ono što je sasvim jasno već iz prvih kadrova je da nova sezona nadmašuje prethodnu.
Premijeru nove sezone serije 'Tajkun 2' gledajte odmah - samo na platformi Voyo!