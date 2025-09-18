'Tajkun 2' od ponoći gledajte samo na Voyo!

Spremni? Dragan Bjelogrlić u glavnoj ulozi, Dejan Aćimović u ključnoj ulozi - vrhunska produkcija, suvremeni scenarij, nova glumačka postava u nikad viđenoj novoj sezoni regionalne uspješnice 'Tajkun 2' koju emitira samo Voyo. Prvu epizodu nove sezone 'Tajkuna 2' gledajte prvi, noćas u ponoć na platformi Voyo. Garantiramo - jedva ćete čekati novu epizodu. Jer, kada vidite ovu najavu - bit će vam jasno kakva vas napetost čeka.

'Tajkun 2' - neki novi tajkuni u regiji

Ako još niste pogledati prvu sezonu 'Tajkuna' - omdah je pravo vrijeme. Sve su epizode dostupne na platformi Voyo. Gledatelji cijele regije oduševljeno su u dahu pratili glavni lik Vladana Simonovića (Dragan Bjelogrlić), omraženog tajkuna u Srbiji, zbog bogatstva stečenog tijekom raspada Jugoslavije 90-ih. Tema bliska cijeloj regiji zaokupirala je pažnju publike i rangirala seriju na vrh ljestvica gledanosti. 'Tajkun' raspliće pokušaj atentata na Simonovića, koji ga nije učinio ranjivijim, već natjerao da vodi vlastitu istragu. Glavni se lik, kojeg maestralno utjelovljuje dragan Bjelogrlić, suočava s dvostrukim izazovima - mora zaštititi svoje poslovno carstvo i istražiti tko stoji iza atentata. No, uzbudljivoj, napetoj priči tu nije kraj.

Foto: Voyo

Nakon pet godina od prve sezone - Voyo donosi premijeru druge sezone - 'Tajkun 2'. Isti glavni lik, još napetiji scenarij i - osuvremenjeno tajkunstvo. Jer, ako ste mislili da su tajkuni izumrli - varate se. Druga sezona - 'Tajkun 2' - nosi novu, svježu perspektivu i omogućava vam kritički pogled na društvo. Kroz napeti scenarij i nevjerojatne kadrove, uživat ćete u seriji svake sekunde.

Voyo premijera: Tajkun 2 - u ponoć - ne propustite!