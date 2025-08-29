Voyo slavi drugi rođendan, a poklone osvajaju pretplatnici!

Od samih početaka Voyo je prepoznat kao platforma koja daje posebnu vrijednost domaćem sadržaju. Pretplatnici su to i potvrdili - najgledaniji show ostaje ' Gospodin Savršeni ' s višemilijunskim pregledima, a odmah iza njega smjestili su se ' Dosje Jarak ', ' Brak na prvu ' i ' Sjene prošlosti '. Upravo ovi uspjesi potvrđuju da publika i u digitalnom okruženju traži vrhunski lokalni sadržaj, koji na Voyo platformi mogu gledati prije svih.

A baš takva poslastica stiže već ove nedjelje - nova sezona showa ' Život na vagi ' te druga sezona serije 'Sjene prošlosti ' dostupni su na platformi 24 sata prije emitiranja na televiziji.

Osim domaćih hitova i svjetski poznatih naslova, Voyo je postao i dom sportskih spektakala uživo. Posebno se ističu FNC priredbe koje su prerasle u fenomen, a 6. rujna ljubitelje MMA-a očekuje novi vrhunac, FNC spektakl iz Arene Zagreb. Popularnost ovog sporta dovela je i do nastanka prvog hrvatskog MMA reality showa - ' Fight of Nations: Put do pobjede ', dostupnog na Voyo platformi.

Ponos platforme je i Voyo Kids - dječji profil koji je nedavno, temeljem višemjesečnog korištenja i recenzija roditelja, dobio priznanje 'Odabrale mame'. Najmlađi gledatelji uživaju uz junake poput 'Pepe Praščića', 'Spin Fightersa', 'Cocomelona' i 'Štrumpfova'.

Rođendansko slavlje traje punih tjedan dana, tijekom kojeg pretplatnici mogu osvojiti vrijedne nagrade - LG QNED 65” televizor, Samsung The Freestyle projektor ili, pak, godišnju pretplatu za Voyo! Sudjelovati je jednostavno – dovoljno je biti Voyo pretplatnik (ili to tek postati), prijaviti se putem obrasca na net.hr/voyo i napisati najkreativniju rođendansku čestitku. Autori tri najbolja odgovora osvajaju nagrade!

Prijave traju do 4. rujna 2025. u 11:00 sati.