Aleksandra Prijović pripremila sve za dolazak kćerkice: Potrošila 50 tisuća eura na renovaciju?

Aleksandra Prijović (29) uskoro će na svijet donijeti svoje drugo dijete, a zajedno sa suprugom Filipom Živojinovićem posljednjih je mjeseci posvetila svu pažnju pripremama za dolazak prinove.

Nakon što su saznali da će njihova obitelj postati bogatija za djevojčicu, bračni par odlučio je renovirati dio kuće na Bežanijskoj kosi u Beogradu. Glavna želja bila je da novorođenče dobije vlastitu sobu, pa su odmah angažirali arhitekta i majstore, otkrio je izvor za Kurir.

Foto: Instagram

Radovi su trajali duže od planiranog i protegnuli se od proljeća, no rezultat je nadmašio očekivanja. Na ideju je prva došla Aleksandra, a Filip je to odmah podržao. Kuća je imala četiri sobe, sada ih ima pet, pa i sin Aleksandar i mala nasljednica imaju vlastite prostore. Nova soba u potpunosti je prilagođena djevojčici, u nježnim tonovima, s pažljivo biranim detaljima, objasnio je izvor.

Renoviranje je navodno stajalo oko 50.000 eura, a supružnici su pazili na svaki detalj. Dok su majstori odrađivali posao, Aleksandra i Filip povremeno su putovali, a nadgledanje radova najčešće je bilo Filipovo zaduženje.

Prijović, koja se nalazi u posljednjem tromjesečju trudnoće, blista i osjeća se odlično.

"Poslušno prati sve savjete liječnika, nije se pretjerano udebljala i ostala je vrlo aktivna. Posljednjih dana priprema stvari za rodilište. Cijela obitelj s nestrpljenjem čeka bebu, a posebno mali Aleksandar, koji je presretan zbog nove sobe i buduće sestrice. Već je pomagao roditeljima u obilasku trgovina, gdje su birali igračke i potrebne sitnice za dolazak djevojčice", izjavio je izvor.

