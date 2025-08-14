Iva Todorić uživala u Rovinju: U kratkim hlačama pokazala obline

ZABAVLJALA SE S PRIJATELJIMA /

Foto: Instagram

Popularna poduzetnica zajedno sa svojim prijateljicama

14.8.2025.
13:24
Hot.hr
Instagram
Hrvatska poduzetnica i kći bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića (74), Iva Todorić (48) na svom je Instagram profilu podijelila niz fotografija iz Rovinja gdje provodi vruće ljetne dane.

Uživala je na brodu u kratkim modnim kombinacijama u kojima je pokazala svoje obline, a na tržnici je čak kupila i ručno rađenu ogrlicu s likom mačke. Ono što je njezinim pratiteljima najviše zapelo za oko upravo je šljokičasti kupaći kostim na jedno rame u kojem je upijala zrake sunca na plaži na kojoj se uhvatila i zanimljivog štiva.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Srculence (@srculence___)

Naime, poduzetnica čita tzv. "self-help" knjigu namijenjenu za poticanje pozitivnog razmišljanja, a pozitivnom razmišljanju zaisgurno je pridonio i pogled kakav imaju rovinjske plaže.

Navečer se, zajedno s prijateljima, uputila na druženje na brodu pod punim mjesecom.

Podsjetimo, Iva iz braka s Hrvojem Balentom ima troje djece: TaruIvana Antu. Iako je brak okončan nakon više od deset godina, čini se da Iva danas uspješno gradi novo poglavlje svog života.

