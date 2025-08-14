Ana Ivanović cvijeta nakon razvoda: 'Sve što ne valja ostavljaš iza sebe'

Svijetom je nedavno odjeknula vijest da se bivša tenisačica Ana Ivanović (37) i nekadašnji nogometaš Bastian Schweinsteiger (41) razvode. Naime, do ljubavnog kraha došlo je nakon što je slavni nogometaš više puta uhvaćen u društvu Bugarke Silve Kapetanove, no čini se da je Ana njihov razlaz sasvim dobro primila.

Sudeći po nekoliko fotografija na društvenim mrežama, Ana uživa u ljetnim čarima na Mallorci. Bivša tenisačica pozirala je u senzualnoj smeđoj haljini te šeširu, a pratitelje je počastila i predivnim prizoria netaknute prirode.

"Ti si savršenstvo", "Sjajiš u ovoj elegantnoj i zavidljivoj haljini", "Dama sa stilom i stavom", "Trebaš uživati, a sve što ne valja ostavljaš iza sebe", pisali su očarani pratitelji, pritom bodreći tenisačicu zbog potresnog razdoblja kroz koji je nedavno prošla.

Također, nedavno je podijelila fotografije s plaže, a malo tko nije primijetio njen zarazan osmijeh.

Vijesti o razlazu pojavile su se već u travnju kad je Mail Sport izvijestio da je par u ozbiljnoj krizi. Razlog su bile razlike u načinu života koje su, prema tvrdnjama izvora, stvorile velik pritisak na njihov odnos.

Nakon toga, izašla je vijest da je glavni razlog Bastianova nevjera, što je dodatno potvrdilo više fotografija nogometaša i Bugarke u intimnim pozama.

Odmah ga izbacila iz doma

Srpski su mediji prenijeli da se Bastian nakon razvoda preselio na španjolsku Mallorcu, gdje s novom partnericom živi u raskošnoj hacijendi na obali mora. Za luksuznu vilu navodno plaća 50.000 eura mjesečno, a prostire se na nekoliko tisuća četvornih metara.

Kako je kasnije doznao Kurir, Ana sa sinovima živi u rakošnoj vili u naselju Son Vida, poznatom kao "Beverly Hills Mallorca". Riječ je o luksuznoj nekretnini u kojoj je bivši bračni par ranije živio zajedno, no bivša je tenisačica supruga odmah izbacila kad je saznala za nevjeru.

Foto: Profimedia

"On se nije bunio jer je znao da je kriv i da nema što opravdavati, pa je odmah napustio vilu i organizirao da mu stvari budu dostavljene na novu adresu. Nije dugo tražio gdje će se preseliti jer je već nekoliko mjeseci koristio vilu u kojoj se tajno viđao sa Silvijom", ispričao je izvor za Kurir. Bliski izvori tvrde da Ana ne planira prodati vilu te da nakon teškog razdoblja Ana cvijeta, dok je razvod okončan brzo bez javnih skandala.

