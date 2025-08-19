Kalifornijska 'kraljica ketamina' priznat će krivnju za smrt Matthewa Perryja

Žena iz Kalifornije Jasveen Sangha, poznata kao "kraljica ketamina", pristala je priznati krivnju za optužbe da je nabavila dozu anestetika na recept koji je ubio zvijezdu serije "Prijatelji" Matthewa Perryja, rekli su u ponedjeljak tužitelji.

Sangha, kojoj je suđenje trebalo početi u rujnu, priznat će krivnju za pet točaka optužnice prema sporazumu s federalnim tužiteljima, a prema izjavi američkog Ministarstva pravosuđa.

Nagodba o priznanju krivnje slijedi nešto više od tri tjedna nakon što se kalifornijski liječnik Salvador Plasencia, još jedna od pet osoba optuženih u vezi s Perryjevom smrću, izjasnio krivim za četiri točke optužnice za ilegalnu distribuciju ketamina.

Sangha, koju su vlasti opisale kao dilericu droge poznatu kupcima i kao "kraljica ketamina", optužena je za nabavu doze koja je oduzela Perryjev život.

Obdukcija je zaključila da je Perry umro od akutnih učinaka ketamina koji je u kombinaciji s drugim čimbenicima, uzrokovao da glumac izgubi svijest i utopi se u svojoj hidromasažnoj kadi 28. listopada 2023. Imao je 54 godine.

Perry, najpoznatiji po ulozi Chandlera Binga u hit NBC-jevoj televizijskoj komediji "Prijatelji" iz 1990-ih, javno je priznao desetljeća zlouporabe droga, uključujući i vrijeme vrhunca svoje slave u seriji.