Sportaš (20) poginuo u stravičnoj prometnoj nesreći na Badnjak

U strašnoj prometnoj nesreći u centralnoj Irskoj stradao je dvadesetogodišnji jahač konja (džokej) Paul Kavanagh.

Kavanagh je preminuo je nakon prometne nesreće na Badnjak koja se dogodila u 2 sata ujutro na cesti N20 u Brureeu u jugoistočnom Limerick, a policija istražuje slučaj.

Irski džokeji koji jašu u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj nosili su danas crne trake na rukavu u počast mladom jahaču, rodom iz Tuama u okrugu Galway, koji je posljednje dvije godine radio u staji Ende Bolgera. Bolger je za britanske medije odao počast preminulom sportašu kojeg je opisao kao „ponos svojih roditelja“.

„Očajni smo“, rekao je Bolger. „Bio je najljubazniji, najbolje odgojen i uljuđen mladić s kojim smo ikada imali posla. Bio je ponos svojih roditelja. Ne mogu ni zamisliti kroz što prolaze. Bio je vrlo dobar prijatelj s Rossom Ryanom, a Rossov otac ga je poslao kod mene. Bio je ovdje dvije godine. Pomagali smo mu cijelo vrijeme. Imamo lijepog konja po imenu Solitary Man, a on ga je jahao nekoliko puta… Tako je tužno.“

