Velika tuga u rock svijetu: Preminuo Perry Bamonte, dugogodišnji član The Curea

Perry Bamonte, britanski glazbenik te dugogodišnji gitarist i klavijaturist kultnog rock benda The Cure, preminuo je nakon kratke bolesti tijekom božićnih blagdana. Tužnu vijest bend je potvrdio na svojim službenim stranicama, oprostivši se od kolege koji je desetljećima bio važan dio njihove glazbene priče.

Foto: Harmony Gerber/getty Images/profimedia

Dirljiva poruka članova benda

Članovi The Curea u emotivnoj su se objavi oprostili od glazbenika kojeg su od milja zvali Teddy. Istaknuli su da je bio čovjek toplog srca i nezaobilazan dio identiteta benda, kako na pozornici tako i iza nje.

Prema njihovim riječima, Bamonte je od sredine 1980-ih bio uključen u rad benda, a 1990. godine postao je punopravni član. Tijekom godina svirao je gitaru, bas i klavijature te sudjelovao na brojnim albumima i više od 400 koncerata diljem svijeta.

Više od tri desetljeća uz The Cure

Iako je iz postave otišao sredinom 2000-ih, Bamonteova veza s bendom nikada nije u potpunosti prekinuta. Nakon godina rada na drugim glazbenim projektima, ponovno se pridružio The Cureu te s njima nastupao na velikim turnejama, uključujući i povijesne koncerte posljednjih godina.

Povratak na pozornicu i glazbeni oproštaj

Njegov povratak u bend 2022. godine rezultirao je i sudjelovanjem na albumu Songs of a Lost World iz 2024., prvom studijskom izdanju The Curea nakon 16 godina. Album je naišao na iznimno pozitivne kritike, a Bamonte je s bendom trebao nastupati sve do 2026. godine.

Članovi benda poručili su da su njihove misli uz njegovu obitelj te da će im neizmjerno nedostajati.

