Zdravstveno stanje Rade Vasić sve gore, kći otkrila detalje liječenja: 'Nalazi su loši, teško je'

Rada Vasić, široj javnosti poznata kao natjecateljica RTL-ova reality showa "Big Brother", bori se s rakom dojke, koji se naposljetku proširio i na pluća. Reality zvijezdi rak je otkriven 2023. godine, a ovog je ožujka izgubila i supruga Radivoja Radu Vasića nakon dugotrajne borbe s teškom bolesti.

Foto:

Osim supruge, Rade je iza sebe ostavio kćeri Anu i Ivanu Nikolić, koje su javnosti otprije znani kao blizanci Mika i Giba. Kći Ana sada je otkrila detalje liječenja i kako se nosi s majčinom bolesti.

Foto: Jurica Galoic/pixsell

''Mama je zdravstveno loše, ide na kemoterapiju. Želim svu pažnju i ljubav dati njoj. Ima karcinom pluća i ta bolest nije izliječiva. S terapijom produžava život, ona to jako teško podnosi. Nalazi su loši, sve je to jako teško i stresno, tako da mi je fokus majka i njezina bolest", rekla je Ana u emisiji na srpskoj televiziji, objasnivši da je majka teško podnijela gubitak supruga.

"Želim da bude mirna. Teško joj je palo kada je tatu izgubila. On se patio dvije godine skoro, išao je na dijalizu i otkazali su mu bubrezi. Sve je to jako stresno'', otkrila je.

Podsjetimo, cijela obitelj Vasić sudjelovala je u "Big Brotheru" 2015. godine. Već su tada blizanci Mika i Giba otkrili da se ne osjećaju dobro u vlastitoj koži, a devet godina kasnije promijenili su spol.

