Ovo je kći (18) Zvicera: Iva voli narodnjake i skupocjene krpice

Obitelj Zvicer ponovno je u središtu pozornosti nakon što je kći vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, Iva Zvicer (18) sinoć zaustavljena zbog prebrze vožnje u naselju Pržice nedaleko od Kotora. Prema podacima crnogorske policije, Iva je vozila čak 124 kilometra na sat na dijelu ceste gdje je ograničenje 50 km/h. Nije izazvala prometnu nesreću, a na sudu joj je izrečena novčana kazna od 175 eura. Također joj je oduzeta vozačka dozvola B kategorije na 60 dana te su joj dodijeljena dva kaznena boda.

Sama činjenica da je riječ o kćeri jednog od najtraženijih ljudi crnogorskog podzemlja dodatno je rasplamsala interes javnosti. Kako je vidljivo da njezinim fotografijama na društvenim mrežama, Iva voli skupocjene haljine te u istima često pozira. Vožnje brodom, luksuzan stil odijevanja, kao i ljubav prema poziranju, ono je što Iva redovno dijeli s pratiteljima.

U nastavku pogledajte neke od fotografija koje dijeli s pratiteljima.

Tko je Radoje Zvicer?

Radoje Zvicer već godinama slovi kao vođa kavačkog klana i osoba koja se povezuje s nizom teških kaznenih djela i međunarodnih kriminalnih mreža. Uz njegovo ime gotovo uvijek se veže i ono njegove supruge Tamare Zvicer, žene koja je u javnosti prvi put postala poznata 2020. godine, kada je, prema službenim izvorima, svojim postupkom u Kijevu spriječila atentat na supruga. Tog 25. svibnja na Zvicera su pucali pripadnici suparničkog škaljarskog klana dok je s obitelji boravio u Ukrajini.

Dok je ranjeni Radoje ležao pogođen s nekoliko metaka, Tamara je, kako su zabilježile nadzorne kamere, izletjela iz zgrade s pištoljem u ruci, repetirala oružje i zapucala prema napadačima, prisilivši ih na bijeg. Pištolj koji je tada koristila nikada nije pronađen, no javnost je već tada jasno zapamtila njezino ime.

Unatoč svemu, Tamara se povremeno pojavljuje u javnosti, a posljednji put viđena je u studenom 2023. tijekom obiteljskog putovanja u Disneyland, gdje je otputovala s djecom. Nekoliko dana ranije, jedna od njezinih kćeri objavila je njihovu zajedničku fotografiju na društvenim mrežama, a fotografija je ubrzo osvanula u medijima, baš u trenutku kada su se pojavile lažne informacije o tome da je Radoje Zvicer ubijen u Panami – što je ubrzo i službeno demantirano.

