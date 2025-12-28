Thompson digao buru, evo što kažu u HDZ-u: 'Njegovu poruku sam shvatio kao borbu...'

Marko Perković Thompson od Bojne Čavoglave nije odustao. Pred više od 18 tisuća okupljenih u zagrebačkoj Areni poslao je poruku gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, jer mu je zabranio održavanje drugog koncerta.

"Ovdje se radi o napadu na simbole iz Domovinskog rata. Pozivam sve koji se ne slažu s ovom vlasti koja donosi ovakve odluke da se tome treba protiviti demokratskim putem, putem izbora. Izbori mogu biti i redovni i izvanredni", poručio je pjevač u Areni.

Tomašević je odbio Thompsonu dati dozvolu za drugi zagrebački koncert zato što, kaže, koristi ustaški pozdrav. Pjevaču je odgovorio na Facebooku: "Dva puta sam na demokratskim izborima izabran za gradonačelnika Zagreba. Mandat i povjerenje da vodim ovaj grad dali su mi građani Zagreba. Dokle god imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosit ću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske".

Riječ Thompsonovih fanova

Prije mjesec i pol dana zagrebačka Gradska skupština izglasala je zaključak prema kojem se u svim gradskim prostorima zabranjuju simboli koji potiču na mržnju.

"Znamo da danas Zagrebom upravlja ekstremna ljevičarska sekta. Ekstremna ljevičarska sekta i ostaci jugokomunista. I zato, bit će još dana, bit će megdana", smatra Thompson.

Thompsonovi fanovi i prije nego su čuli njegovu poruku imali su svoju za gradonačelnika Zagreba.

"Suludo mi je. Ako je dozvoljen ovaj datum, ne vidim zašto i sutradan ne", poručila je Sanja Hatce iz Nove Gradiške.

Katarina Zagorec iz Svetog Ivana Zeline dodaje: "Neka mu bude na dušu, neka bude blagoslovljen".

Zagrebačka policija uoči koncerta rekla je da će sve snimati. Nakon koncerta, na naš upit jesu li imali postupanja, nisu odgovorili.

Političke reakcije

Thompsonov tim pak najavljuje tužbe i kaznene prijave protiv Tomaševića i svih koji imaju veze s dozvolom za Arenu zbog neodobravanja drugog koncerta. Pravne poteze će, kažu, povući već u ponedjeljak.

Priopćenjem se oglasio i Tomaševićev koalicijski partner - SDP-ov predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić. Poručuje da je Thompson već ranije bio politički angažiran, a da njegova retorika jasno pokazuje da se i dalje kreće u tom prostoru. "To je njegovo pravo, ali onda je pošteno reći da više ne govorimo samo o glazbi, nego o svjesnom političkom djelovanju", uz ostalo poručuje Mišić.

A evo što kažu u HDZ-u. Ivan Matijević, predsjednik GO HDZ-a Grada Zagreba rekao je: "Ja sam poruku Marka Perkovića Thompsona doživio kao njegovu osobnu borbu za građanska prava i slobode. Ako se vratimo malo nazad, ja sam i na sam dan izglasavanja, odnosno zabrane održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona u Areni poslao poruku gradskoj vlasti da se okupimo svi oko najsvjetlije točke hrvatske povijesti, a to je Domovinski rat. Međutim, oni su donijeli poruku odnosno zabranu kakvu su donijeli i upravo sada imamo, ovoga, prirodne reakcije ljudi koji su reagirali kao što ste vidjeli kako su reagirali".

