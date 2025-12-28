Tomašević odgovorio Thompsonu: 'Donosit ću odluke koje smatram ispravnima'

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević oglasio se u vezi poruke koju mu je Marko Perković Thompson uputio na sinoćnjem koncertu i prosvjeda koji se trenutno održava ispred njegova stana.

Povod prosvjeda bila je odluka Tomaševića i Gradske skupštine da pjevaču ne dodijele dodatni termin za koncert koji se trebao održati večeras, na što je dobio odbijenicu s obrazloženjem da zahtjevu nije moguće udovoljiti.

Njegov odvjetnik se žalio, no nikakav odgovor na žalbu nije dobio. Thompsonov odvjetnički tim najavio je da će se protiv gradske zabrane pokrenuti pravni postupci, uključujući tužbe i kaznene prijave. Bitno je napomenuti da je sud prethodno dao za pravo Thompsonu da može pjevati pjesmu Bojna Čavoglave i izvoditi početni stih “Za dom spremni”.

Thompson uputio poruku

Tijekom koncerta Thompson je, uoči izvedbe pjesme Bojna Čavoglave, pozvao mlade na izvanredne izbore i rušenje vlasti platforme Možemo! i gradonačelnika Tomaševića.

"Ne radi se ovdje o meni i jednom koncertu. Ovdje se radi o napadu na Domovinski rat i temelje hrvatske države. Znamo da danas Zagrebom upravlja ekstremna ljevičarska sekta i ostaci jugokomunista. Zagreb je glavni grad Hrvatske. Ali i svake Hrvatice i Hrvata gdje god živio. Svi smo mi vezani uz Zagreb. Pozivam sve koji se ne slažu s ovom vlasti koja donosi ovakve odluke da se tome treba protiviti demokratskim putem, putem izbora. Izbori mogu biti i redovni i izvanredni. Pozivam sve mlade, sve iz političkog i javnog života da učine još jedan napor da vama mladima pomognemo da vi naša mladež, naši sokolovi, naša ljepota, da vi učinite Hrvatsku ponosnom i lijepom kao u snovima. Nećemo trpjet jad i kukavluk koji nam brani naše budnice iz 1991., koje pjevamo od '91. Bit će još dana, bit će megdana", rekao je Thompson.

Odgovor na Facebooku

Prosvjed ispred gradonačelnikove kuće predvodili su Dražen Keleminec iz A-HSP-a i Alin Kavur, javnosti poznatiji kao Dado iz serije Smogovci. Cijelo događanje nadzirao je veći broj policajaca, a situaciju je snimao i dron.

Oko 11 sati počele su se puštati Thompsonove pjesme, uključujući i Bojnu Čavoglave, a okupljeni su ga pozivali da se odazove prosvjedu. Tomašević je nakon prosvjeda putem Facebook odgovorio Thompsonu, ne spominjući eksplicitno njegovo ime.

"Dva puta sam na demokratskim izborima izabran za gradonačelnika Zagreba. Mandat i povjerenje da vodim ovaj grad dali su mi građani Zagreba. Dokle god imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosit ću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske", poručio je Tomašević.

Poruke na prosvjedu

"Ako je ZDS korišten u NDH, onda je i Hrvatska himna korištena u NDH. Onda nek Tomašević zabrani i himnu. Mi nismo fašisti, mi smo branitelji, dragovoljci Domovinskog rata koji smo se borili za našu Hrvatsku, branili i oslobodili našu Hrvatsku. Borili smo se da bude demokracija, a ne totalitarni režim. A ne da se piše da smo mi nekakvi ekstremisti i fašisti samo zato što volimo svoju domovinu", poručio mu je Keleminec na prosvjedu.

Kavur poručio je Tomaševiću da su HOS-ovci ispred kuće njegovog oca i djeda branili domovinu.

"Druže Tomaševiću, ovo je Hrvatska, nas dom i nema šanse da nam tvoja komunistička sekta brani domoljublje", rekao je Kavur, najavivši da će u veljači krenuti s prikupljanjem potpisa za referendum protiv Tomaševića.

